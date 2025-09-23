00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧
成也台積敗也台積
00919你怎麼還在睡
帳面虧損又繼續減少
恭喜大盤上26251點，台積電真的漲很凶！
也恭喜自己0050獲利超過三萬了，但提醒自己只是紙上富貴！
還有00919展現出眾股皆漲我不漲的情況...我00919持有突破46張了，還是有錢就買吧，管他漲不漲安穩配息比較重要。
另外台股現在一直漲怎麼買？我還是持續買進囉，要等待的人其實今天已經9月23了，很快就要10月了，到底還要等多久才會崩盤呢？我不知道
◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
