快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
00919持有突破46張，雖然沒跟上大盤漲勢，但投資人強調「安穩配息更重要」。圖／聯合報系資料照片
00919持有突破46張，雖然沒跟上大盤漲勢，但投資人強調「安穩配息更重要」。圖／聯合報系資料照片

成也台積敗也台積
00919你怎麼還在睡
帳面虧損又繼續減少

恭喜大盤上26251點，台積電真的漲很凶！

也恭喜自己0050獲利超過三萬了，但提醒自己只是紙上富貴！

還有00919展現出眾股皆漲我不漲的情況...我00919持有突破46張了，還是有錢就買吧，管他漲不漲安穩配息比較重要。

另外台股現在一直漲怎麼買？我還是持續買進囉，要等待的人其實今天已經9月23了，很快就要10月了，到底還要等多久才會崩盤呢？我不知道

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0050元大台灣50 市值型

延伸閱讀

0050單月漲10％是驚驚漲還是飆真的？網：還在問代表還沒漲完

輝達千億美元投資震撼彈！00899受惠題材起飛…AI算力背後隱形贏家

主動型ETF值得嗎？小童三點分析：大多數投資人還是選0050更實在

多頭不只不死還不止…台股直上2萬6！直雲：今天主要漲老AI

相關新聞

00919展現出眾股皆漲我不漲！存股者：擁有46張…還是有錢就買吧

成也台積敗也台積00919你怎麼還在睡帳面虧損又繼續減少 恭喜大盤上26251點，台積電真的漲很凶！ 也恭喜自己0050獲利超過三萬了，但提醒自己只是紙上富貴！ 還有00919展現出眾股

特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

我問：「為什麼你看好特斯拉更甚輝達？」 熱愛科技的家人回：「看好特斯拉有二個原因：Robotaxi跟機器人。最重要的是馬斯克現在做的是生態系這方面目前没有對手。輝達最厲害的它領先全球的CUDA生態系現在有其它家可以做，所以它的危機不單是現在新聞看到的大陸禁令、特斯拉轉單。這是我看好特斯拉更甚輝達的原因。」 熱愛科技的家人接著說：「特斯拉的商模還有未來想像空間都很漂亮而且是目前其它對手追不上的。」 我說：「木頭姊演講有提到他們公司ARK不是把特斯拉定位在汔車產業。光研究特斯拉就有二組分析師，一組是AI機器人一組是Robotaxi他們公司看好特斯拉未來在這二個領域會有爆發性成長所以才敢砸大錢投資並打算長期持有。」

主動型ETF值得嗎？小童三點分析：大多數投資人還是選0050更實在

嗨大家好，我是小童。 最近很多觀眾都會留言問我，某某主動型ETF可不可以買？主動型ETF跟0050怎麼選？那我想，與其我去特地分析某一檔主動型ETF，倒不如分享為什麼我認為，對一般投資人來說，其

輝達千億美元投資震撼彈！00899受惠題材起飛…AI算力背後隱形贏家

輝達（Nvidia）擬斥資千億美元助OpenAI打造超級AI資料中心，此舉不僅為AI算力競賽投下震撼彈，更意外點燃「電力商機」的引信。這座用電規模高達10吉瓦（GW）、相當於10座核反應爐的巨獸，徹底

「含輝」ETF人氣大PK 近一月誰勝出？

輝達近日宣布將投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，為擴展AI生態系啟動合作計畫。消息一出，...

台股ETF受益人連兩黑 主動式逆勢創高

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周減少1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。