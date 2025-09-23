特斯拉比輝達還有潛力？財經雪倫「唯一缺點就是股價太晃」：用00983A替代

我問：「為什麼你看好特斯拉更甚輝達？」

熱愛科技的家人回：「看好特斯拉有二個原因：Robotaxi跟機器人。最重要的是馬斯克現在做的是生態系這方面目前沒有對手。輝達最厲害的它領先全球的CUDA生態系現在有其它家可以做，所以它的危機不單是現在新聞看到的大陸禁令、特斯拉轉單。這是我看好特斯拉更甚輝達的原因。」

熱愛科技的家人接著說：「特斯拉的商模還有未來想像空間都很漂亮而且是目前其它對手追不上的。」

我說：「木頭姊演講有提到他們公司ARK不是把特斯拉定位在汔車產業。光研究特斯拉就有二組分析師，一組是AI機器人一組是Robotaxi他們公司看好特斯拉未來在這二個領域會有爆發性成長所以才敢砸大錢投資並打算長期持有。」

前二天提到熱愛科技的家人看好特斯拉，但他的個性就是敢講不敢買。所以我很常聽到他說：「我先前看好某檔股票但沒有買，現在股價己經到XXX元了。」我聽完他的分析也認同後用少量資金買進特斯拉。

有雪友說：「你乖乖買ETF就好了，為什麼要買個股？」長期追蹤的雪友會知道我有買ETF也有買個股。

以前的我很固執認為是非分明，非黑即白，進入職場被磨練後知道這世界還有「灰色」。

投資沒有絕對方法或工具，能讓我們獲利的都是好工具、好方法。投資的事很難說，世事難料，我們無法判斷未來，這是為什麼我看到有些個股或是潛力ETF會願意用小錢試試的原因。

我上次持有特斯拉的過程真的會讓平常買ETF習慣的人膽戰心驚。雖然投入的金額不多，但它的股價區間震盪有時一天超過US$10光看股價心臓就要很夠力，這是我後來賣掉的原因。

人就是這麼奇怪，我賣在US$338，今天看特斯拉股價US$426，少賺US$1760實在心疼，不過如果要我再買，也還真的挺考驗我對它的信仰。

如果你對特斯拉也有興趣想入手，我會建議另一種較溫和也能持有它的方式就是ETF。

持有特斯拉的ETF非常多，但讓我印象深刻的是這陣子漲很兇的00983A 它現在的討論聲量很高，果真有木頭姊加持就是不一樣，股價很會漲。

00983A剛上市的時候我們有拍過開箱影片，當時有提到木頭姊看中的股票在川老1.0時期漲很多，川老2.0更有想像空間。果不其然，川老再次當選後，這些破壞式創新的個股又重新活蹦亂跳了起來！

從00983A前十大成分股來看：特斯拉占了9.2% 其它還有像Palantir、Robinhood、Tempus AI這些，都是今年漲超過100%的熱門飆股。

看起來只要川老還在，這二年AI、比特幣還會有很大的潛力想像空間。 難怪00983A自6月18日掛牌上巿以來，短短三個月多一點點的時間，報酬可以高達23.14%，相較於這陣子很夯的台股主動式ETF可一點都不遜色。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。