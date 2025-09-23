首檔股＋債ETF掛牌 平衡凱基雙核收息 ETF 9月24日上市

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

配合金管會政策開放主動式ETF及被動式平衡型ETF，並積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，證交所今年以來已推動多檔主動式ETF掛牌上市，首檔上市的被動式平衡型ETF也即將問世，持續為台灣ETF市場注入新的成長動能。由凱基投信募集發行的凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），即平衡凱基雙核收息將於9月24日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」（簡稱「雙核債股平衡指數」），為臺灣指數公司及ICE Data Indices, LLC首檔合編指數，該指數為結合「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」與「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」所構建的多資產平衡指數，每月最後一個臺股交易日進行再平衡，穩定維持30％股票及70％債券的策略性資產配置，以表彰股債穩定配置組合之績效表現。

其中「臺灣指數公司特選臺灣大型股代表25指數」，係以台灣上市股票為母體，經流動性檢驗後依發行市值選取25檔成分股，採自由流通市值加權，並依不同定審月份進行權重調整，表彰台灣證券市場中具流動性與市值代表性之企業整體績效表現；「ICE 10年期以上BBB美元公司債殖利率加權指數」，由 ICE Data Indices, LLC編製及維護，該指數主要投資於成熟市場國家企業發行的美元計價付息債券，篩選距到期日大於10年、平均信用評等介於BBB-至BBB+，及流通在外金額等條件，依據票息及到期日排序，選取前100名的成分債券，並採殖利率加權，指數規則將每月依最新資料重新調整指數成分。

被動式平衡型ETF有別於過往被動式ETF為投資股票或債券的單一資產類別，為透過不同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類別的資產，表彰股債配置組合的績效表現。被動式平衡型ETF提供投資人一種新型態的資產配置工具，滿足不同風險屬性的投資需求，亦為臺灣ETF市場提供更多元化的產品。

證交所表示，包含旨揭ETF，集中市場掛牌上市ETF將達194檔（含被動式ETF 187檔及主動式ETF 7檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券、大宗商品及多資產等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

