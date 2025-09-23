主動型ETF值得嗎？小童三點分析：大多數投資人還是選0050更實在

嗨大家好，我是小童。

最近很多觀眾都會留言問我，某某主動型ETF可不可以買？主動型ETF跟0050怎麼選？那我想，與其我去特地分析某一檔主動型ETF，倒不如分享為什麼我認為，對一般投資人來說，其實0050這種被動型指數ETF才會是比較好的選擇。

那首先，並不是所有主動型ETF都值得投資，也並不表示所有主動型ETF都不能買。像我們之前分享過的主動型非投等債，就是我自己近期認為不錯的標的之一。

而我會覺得，對於一般投資人來說，買0050這類被動型指數商品就夠的原因，是因為..

第一個：被動型追蹤指數的ETF 某種程度上也類似主動選股

為什麼我會這樣說？

以標普500為例，如果某間公司表現不好、規模不足，那其實是會被剔除指數當中，進而補上其他更符合的公司。那這種汰弱留強的機制，是不是某種程度上也完成幫你選股的操作？只不過，被動型是追求跟隨大盤，主動型是力拼打敗大盤。

而我們也知道，主動型的操作可能會相對被動型來得頻繁，甚至管理費的部份會相對高一些。那這中間的成本，也會是影響成敗非常重要的關鍵。好比我自己平常幾乎都是做短線、甚至極短線為主，說真的不看還好，但有時候細算每一筆交易的時候，其實那個交易成本真的是非常可怕，大約平均是佔我單筆獲利的三分之一左右。

當然，因為我是會開槓桿去操作，所以獲利扣除成本還是佔總資金有一定的獲利比例。只是這邊我主要是想跟大家分享：交易成本確實是一個影響成敗非常重要的關鍵。不過這部分我相信，對投信而言，如果可以用自己家的券商去下單，那這部分的成本基本上是可以無視，那投資人只需要去留意管理費的部分就好！

第二個：主動型商品的劣勢是在於流動性

如果他們想操作一些中小型股，或是波動較活潑的標的，那因為資金較大，所以在進出的時候通常很難買到同一個時機點，甚至怕會有滑價的問題，因此必須要分好幾筆去吃貨布局。

如果吃得太慢，可能會被對手拿走；而如果吃得太快，也可能會被散戶甚至分析師去擾亂籌碼。因此大資金的投資很難像小資金這樣靈活進出，很多時候要考慮到標的胃納量。

那既然如此，如果要選擇胃納量大的標的，是不是很多時候其實又會重回到被動型ETF的選股範圍？尤其在近幾年我們也知道，很多人都說要選小型股比較活潑，才有機會賺更多。但事實上，近幾年的模式是中大型股很強，反而你選一些小的股票都不一定能賺，可能還賠，因此這部分確實是會稍微尷尬。

第三個：長期而言主動操作要能打贏大盤 難度確實很高

以美股這種資訊透明的市場來說，主動操作的勝率大約就落在5~20%。時間越長，甚至勝率就越低。

但也並不是說主動操作就完全會輸，如果是套用到資訊相對不流通，甚至是部分的新興市場的話，勝率還是可以逼近到3成4成。

因此，對我而言，為什麼明明主動操作那麼難，甚至很多研究都顯示不看好，但我卻還是要常常提倡價量分析、風險管理等等的觀念呢？那就是因為主動操作，就我來看，根本就不是為了一輩子替市場做牛做馬，而是為了能在短時間裡快速地累積本金。

如果主動操作做得好，我們根本不用到20年，很多人其實3年、5年內，就可以滾出非常驚人的績效。像疫情那時候的航運股、防疫股，AI時代的輝達，甚至近幾年的加密貨幣，只要你懂得選對產業+擇時進出，那其實很快就可以累積資本。

因此，對我而言，不論是主動型ETF或是被動型ETF，善用價量分析去找到趨勢的反轉點，那這才是主動操作最重要的精髓，而不是你到底要無腦去買主動型或被動型那麼表面。

畢竟，如果要無腦的話，研究也顯示了：被動型商品長期還是有比較大的機率會跑贏主動型，那還不如選相對安全的0050去執行無腦布局。

因此，這也是為什麼開頭我會說，對一般投資人而言，其實0050這種被動型指數ETF會是比較好的原因。那就是因為多數人其實都不願意去正視風險，甚至學好價量分析。那假如沒學好的話，說真的，還不如好好地去穩定取得績效就好，而不要冒失敗率高的風險去盲目失敗。

那也因為主動投資長期而言，存活率偏低。

如果你是想要無腦加長期布局的話，說真的，0050這種被動指數型商品會比較合適。當然，如果你有辦法接受更多的風險，甚至知道什麼時期該布局哪類的標的的話，那主動型ETF也還是可以考慮啦，但就是留意資金上的分配就好。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。