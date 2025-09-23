快訊

輝達千億美元投資震撼彈！00899受惠題材起飛…AI算力背後隱形贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達砸千億美元助OpenAI建10GW超級AI中心，能源需求暴增，市場焦點轉向潔淨能源與基礎設施，00899、00920等ETF動能強勁。(路透)
輝達（Nvidia）擬斥資千億美元助OpenAI打造超級AI資料中心，此舉不僅為AI算力競賽投下震撼彈，更意外點燃「電力商機」的引信。這座用電規模高達10吉瓦（GW）、相當於10座核反應爐的巨獸，徹底暴露了AI時代最脆弱的環節—能源供應。市場焦點正從晶片本身，快速轉向支撐算力的基礎設施，其中，潔淨能源更挾帶剛性需求，成為科技投資熱潮中，最不容忽視的新顯學。

AI的盡頭是電力，已是市場共識。輝達這筆史上最大單一企業投資案，凸顯了未來AI發展將受限於電力供給。投信法人指出，當前科技題材依舊火熱，但若排除特定區域的ETF，可以發現與供應鏈基礎設施相關的能源主題正迅速崛起，其熱度與重要性，絲毫不亞於半導體或AI應用本身。

從今年以來台股ETF績效觀察，科技主題確實獨領風騷，例如「00877復華中國5G」與「00965元大航太防衛科技」今年來績效分別繳出75.17%及49.21%的驚人漲幅。然而，與能源基礎設施相關的ETF正急起直追，展現強勁爆發力。「00899 FT潔淨能源」今年來上漲23.92%，近三個月更大漲22.34%；「00920富邦ESG綠色電力」今年來報酬達22.02%，近三個月漲幅更來到27.44%，動能強勁，顯示資金已開始瞄準這塊AI發展不可或缺的拼圖。

潔淨能源的潛力，已在企業合作中得到印證。軟體巨擘甲骨文（Oracle）因AI業務擴張，對電力需求孔急，使其轉向燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy）採購自主供電系統，帶動其股價單日飆漲。布魯姆能源正是00899 ETF的最大持股之一，其成功案例完美印證了AI與潔淨能源的共生關係。

FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊分析，AI驅動的龐大電力需求已是明確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將翻倍成長，為潔淨能源產業打開了前所未有的市場空間。她認為，在經歷前期逆風後，相關供應鏈的股價正開始反映由AI引發的爆炸性能源需求。

市場法人普遍認為，相較於股價已在天上的AI概念股，位階相對較低的潔淨能源與電力基礎設施，更具備長線投資價值。在AI巨頭們的軍備競賽下，電力需求只增不減，建議投資人可透過相關ETF，逢低分批布局，掌握這波由算力革命所驅動的能源新商機。

台幣計價的指數型ETF績效排名前15名（單位：元/百分比）

代號股票名稱收盤價今年以來績效近3個月績效近1個月績效
00877復華中國5G23.1475.1791.2423.41
00965元大航太防衛科技21.7149.2111.454.32
00910第一金太空衛星39.0136.2623.4510.54
00885富邦越南15.7735.4828.841.55
00887永豐中國科技50大11.5832.1952.7712.21
00909國泰數位支付服務41.3528.9429.8312.85
00735國泰臺韓科技42.0228.1923.3311.52
00752中信中國5026.727.2620.164.09
00703台新MSCI中國2226.2220.752.71
00951台新日本半導體10.0625.2815.919.9
00954中信日本半導體10.6225.0916.1920.54
00899FT潔淨能源17.2523.9222.342.74
00955中信日本商社11.6322.4221.025.44
00920富邦ESG綠色電力15.7922.0227.444.43
00700富邦恒生國企18.521.9512.051.37

資料來源: CMoney　資料日期：2025.09.22

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00899FT潔淨能源 ETF

