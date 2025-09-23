輝達千億美元投資震撼彈！00899受惠題材起飛…AI算力背後隱形贏家
輝達（Nvidia）擬斥資千億美元助OpenAI打造超級AI資料中心，此舉不僅為AI算力競賽投下震撼彈，更意外點燃「電力商機」的引信。這座用電規模高達10吉瓦（GW）、相當於10座核反應爐的巨獸，徹底暴露了AI時代最脆弱的環節—能源供應。市場焦點正從晶片本身，快速轉向支撐算力的基礎設施，其中，潔淨能源更挾帶剛性需求，成為科技投資熱潮中，最不容忽視的新顯學。
AI的盡頭是電力，已是市場共識。輝達這筆史上最大單一企業投資案，凸顯了未來AI發展將受限於電力供給。投信法人指出，當前科技題材依舊火熱，但若排除特定區域的ETF，可以發現與供應鏈基礎設施相關的能源主題正迅速崛起，其熱度與重要性，絲毫不亞於半導體或AI應用本身。
從今年以來台股ETF績效觀察，科技主題確實獨領風騷，例如「00877復華中國5G」與「00965元大航太防衛科技」今年來績效分別繳出75.17%及49.21%的驚人漲幅。然而，與能源基礎設施相關的ETF正急起直追，展現強勁爆發力。「00899 FT潔淨能源」今年來上漲23.92%，近三個月更大漲22.34%；「00920富邦ESG綠色電力」今年來報酬達22.02%，近三個月漲幅更來到27.44%，動能強勁，顯示資金已開始瞄準這塊AI發展不可或缺的拼圖。
潔淨能源的潛力，已在企業合作中得到印證。軟體巨擘甲骨文（Oracle）因AI業務擴張，對電力需求孔急，使其轉向燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy）採購自主供電系統，帶動其股價單日飆漲。布魯姆能源正是00899 ETF的最大持股之一，其成功案例完美印證了AI與潔淨能源的共生關係。
FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊分析，AI驅動的龐大電力需求已是明確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將翻倍成長，為潔淨能源產業打開了前所未有的市場空間。她認為，在經歷前期逆風後，相關供應鏈的股價正開始反映由AI引發的爆炸性能源需求。
市場法人普遍認為，相較於股價已在天上的AI概念股，位階相對較低的潔淨能源與電力基礎設施，更具備長線投資價值。在AI巨頭們的軍備競賽下，電力需求只增不減，建議投資人可透過相關ETF，逢低分批布局，掌握這波由算力革命所驅動的能源新商機。
台幣計價的指數型ETF績效排名前15名（單位：元/百分比）
|代號
|股票名稱
|收盤價
|今年以來績效
|近3個月績效
|近1個月績效
|00877
|復華中國5G
|23.14
|75.17
|91.24
|23.41
|00965
|元大航太防衛科技
|21.71
|49.21
|11.45
|4.32
|00910
|第一金太空衛星
|39.01
|36.26
|23.45
|10.54
|00885
|富邦越南
|15.77
|35.48
|28.84
|1.55
|00887
|永豐中國科技50大
|11.58
|32.19
|52.77
|12.21
|00909
|國泰數位支付服務
|41.35
|28.94
|29.83
|12.85
|00735
|國泰臺韓科技
|42.02
|28.19
|23.33
|11.52
|00752
|中信中國50
|26.7
|27.26
|20.16
|4.09
|00703
|台新MSCI中國
|22
|26.22
|20.75
|2.71
|00951
|台新日本半導體
|10.06
|25.28
|15.9
|19.9
|00954
|中信日本半導體
|10.62
|25.09
|16.19
|20.54
|00899
|FT潔淨能源
|17.25
|23.92
|22.34
|2.74
|00955
|中信日本商社
|11.63
|22.42
|21.02
|5.44
|00920
|富邦ESG綠色電力
|15.79
|22.02
|27.44
|4.43
|00700
|富邦恒生國企
|18.5
|21.95
|12.05
|1.37
資料來源: CMoney 資料日期：2025.09.22
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
