輝達千億美元投資震撼彈！00899受惠題材起飛…AI算力背後隱形贏家

輝達（Nvidia）擬斥資千億美元助OpenAI打造超級AI資料中心，此舉不僅為AI算力競賽投下震撼彈，更意外點燃「電力商機」的引信。這座用電規模高達10吉瓦（GW）、相當於10座核反應爐的巨獸，徹底暴露了AI時代最脆弱的環節—能源供應。市場焦點正從晶片本身，快速轉向支撐算力的基礎設施，其中，潔淨能源更挾帶剛性需求，成為科技投資熱潮中，最不容忽視的新顯學。

AI的盡頭是電力，已是市場共識。輝達這筆史上最大單一企業投資案，凸顯了未來AI發展將受限於電力供給。投信法人指出，當前科技題材依舊火熱，但若排除特定區域的ETF，可以發現與供應鏈基礎設施相關的能源主題正迅速崛起，其熱度與重要性，絲毫不亞於半導體或AI應用本身。

從今年以來台股ETF績效觀察，科技主題確實獨領風騷，例如「00877復華中國5G」與「00965元大航太防衛科技」今年來績效分別繳出75.17%及49.21%的驚人漲幅。然而，與能源基礎設施相關的ETF正急起直追，展現強勁爆發力。「00899 FT潔淨能源」今年來上漲23.92%，近三個月更大漲22.34%；「00920富邦ESG綠色電力」今年來報酬達22.02%，近三個月漲幅更來到27.44%，動能強勁，顯示資金已開始瞄準這塊AI發展不可或缺的拼圖。

潔淨能源的潛力，已在企業合作中得到印證。軟體巨擘甲骨文（Oracle）因AI業務擴張，對電力需求孔急，使其轉向燃料電池龍頭布魯姆能源（Bloom Energy）採購自主供電系統，帶動其股價單日飆漲。布魯姆能源正是00899 ETF的最大持股之一，其成功案例完美印證了AI與潔淨能源的共生關係。

FT潔淨能源ETF（00899）基金經理人洪慧珊分析，AI驅動的龐大電力需求已是明確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將翻倍成長，為潔淨能源產業打開了前所未有的市場空間。她認為，在經歷前期逆風後，相關供應鏈的股價正開始反映由AI引發的爆炸性能源需求。

市場法人普遍認為，相較於股價已在天上的AI概念股，位階相對較低的潔淨能源與電力基礎設施，更具備長線投資價值。在AI巨頭們的軍備競賽下，電力需求只增不減，建議投資人可透過相關ETF，逢低分批布局，掌握這波由算力革命所驅動的能源新商機。

台幣計價的指數型ETF績效排名前15名（單位：元/百分比）

代號 股票名稱 收盤價 今年以來績效 近3個月績效 近1個月績效 00877 復華中國5G 23.14 75.17 91.24 23.41 00965 元大航太防衛科技 21.71 49.21 11.45 4.32 00910 第一金太空衛星 39.01 36.26 23.45 10.54 00885 富邦越南 15.77 35.48 28.84 1.55 00887 永豐中國科技50大 11.58 32.19 52.77 12.21 00909 國泰數位支付服務 41.35 28.94 29.83 12.85 00735 國泰臺韓科技 42.02 28.19 23.33 11.52 00752 中信中國50 26.7 27.26 20.16 4.09 00703 台新MSCI中國 22 26.22 20.75 2.71 00951 台新日本半導體 10.06 25.28 15.9 19.9 00954 中信日本半導體 10.62 25.09 16.19 20.54 00899 FT潔淨能源 17.25 23.92 22.34 2.74 00955 中信日本商社 11.63 22.42 21.02 5.44 00920 富邦ESG綠色電力 15.79 22.02 27.44 4.43 00700 富邦恒生國企 18.5 21.95 12.05 1.37

資料來源: CMoney 資料日期：2025.09.22

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。