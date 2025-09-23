「含輝」ETF人氣大PK 近一月誰勝出？

輝達近日宣布將投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，為擴展AI生態系啟動合作計畫。消息一出，英特爾當日強漲22.7%，輝達當日也收漲3.4%。

統計台灣掛牌的海外股票型ETF，成分股「含輝」的有28檔，近一個月人氣最高的三檔，受益人數都有成長雙位數以上，包括元大航太防衛科技（00965）、統一美國50（009811），以及平衡凱基美國TOP（00980T），其中又以00980T的含輝量最高，輝達成分達雙位數的13.7%，在高含輝量的主題型ETF當中，異軍突起。

市場法人表示，科技巨頭握有雄厚現金流，也享有更多定價優勢，有利壓低營運成本、推升毛利，更加具備築起護城河的能力；在競爭優勢加持下，美股科技七巨頭往往更能吸聚市場資金，享有高人氣。

觀察台灣掛牌的海外股票型ETF，高含輝量普遍以主題式ETF為主，00980T以市值為訴求，含輝量也達到雙位數以上，後市表現值得期待。

00980T研究團隊表示，今年光是科技七巨頭就貢獻了那斯達克指數近七成的企業獲利，反映在股價表現上，也高度集中於AI相關族群。展望後市，雲端服務供應大廠資本支出仍會持續擴張，預期明年仍將保有雙位數以上成長。

不過，隨著美國聯準會重啟降息循環，正面效益預期將逐步傳導至非AI產業，七巨頭以外的非AI企業受惠估值相對低，產業輪動可期；透過市值選股與加權的模式，將是最直接可以掌握市場領頭企業並擴大投資效益的絕佳模式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。