「含輝」ETF人氣大PK 近一月誰勝出？

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
近一個月「含輝」ETF人氣大PK。資料來源：CMoney，取受益人數5,000以上ETF，統計至9/19、含輝量9/17
輝達近日宣布將投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，為擴展AI生態系啟動合作計畫。消息一出，英特爾當日強漲22.7%，輝達當日也收漲3.4%。

統計台灣掛牌的海外股票型ETF，成分股「含輝」的有28檔，近一個月人氣最高的三檔，受益人數都有成長雙位數以上，包括元大航太防衛科技（00965）、統一美國50（009811），以及平衡凱基美國TOP（00980T），其中又以00980T的含輝量最高，輝達成分達雙位數的13.7%，在高含輝量的主題型ETF當中，異軍突起。

市場法人表示，科技巨頭握有雄厚現金流，也享有更多定價優勢，有利壓低營運成本、推升毛利，更加具備築起護城河的能力；在競爭優勢加持下，美股科技七巨頭往往更能吸聚市場資金，享有高人氣。

觀察台灣掛牌的海外股票型ETF，高含輝量普遍以主題式ETF為主，00980T以市值為訴求，含輝量也達到雙位數以上，後市表現值得期待。

00980T研究團隊表示，今年光是科技七巨頭就貢獻了那斯達克指數近七成的企業獲利，反映在股價表現上，也高度集中於AI相關族群。展望後市，雲端服務供應大廠資本支出仍會持續擴張，預期明年仍將保有雙位數以上成長。

不過，隨著美國聯準會重啟降息循環，正面效益預期將逐步傳導至非AI產業，七巨頭以外的非AI企業受惠估值相對低，產業輪動可期；透過市值選股與加權的模式，將是最直接可以掌握市場領頭企業並擴大投資效益的絕佳模式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股ETF受益人連兩黑 主動式逆勢創高

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周減少1...

南亞科短線獲利了結！他稱「平常只買0050+VOO」買1張竟秒賺

上周外資自集中市場買超最多的上市公司，第二名為南亞科（2408），買超13.07萬張。一名PTT網友在股板分享操作心得，表示自己平時是指數型投資者，主要定期定額布局0050與VOO，鮮少碰個股。不過在上週五見到南亞科（2408）討論熱度高，臨時起意買進一張。22日他在盤中發現小有獲利，隨即選擇賣出，帳上實現收益約1,522元，並附上證券下單APP截圖作為證明，引發網友熱烈回應。

「00878近期表現很可以！」存股哥：上槓買進2張…股價這周有機會超車00919

＊原文發文時間為9月22日 近期00878表現很可以唷，近一個月剛好漲1塊錢（+4.91%），今天（9/22）收盤價21.38已經即將超過00919的21.46，照這個走勢，股價應該這禮拜很有機

00924單筆投入與00757定期定額實戰分享！棒棒：這檔真的有厲害

單筆投入和定期定額實戰分享 今年2月因為關稅的胡鬧有利於美股，所以我看好美股後續的爆發力，積極開始布局台股海外ETF，因為我的目標很明確 : 資產快速增加 (=暴利)，就挑了00757和0092

00878花25天填息！苦主感嘆「反觀00713」力勸繼續加碼

國泰永續高股息ETF（00878）於8月18日除息，每股配發0.4元，歷時25個交易日後，股價在9月16日盤中突破21.20元，成功填息。消息引發PTT股板熱烈討論，有人直呼「你們要的878今天來了」，認為在多數高股息ETF陷入貼息循環時，00878率先達陣，給予投資人一劑強心針。然而，也有不少網友質疑填息意義，認為「沒賣都是紙上富貴」，甚至直批這樣的新聞是「假議題」。

