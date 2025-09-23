「00878近期表現很可以！」存股哥：上槓買進2張…股價這周有機會超車00919

＊原文發文時間為9月22日

近期00878表現很可以唷，近一個月剛好漲1塊錢（+4.91%），今天（9/22）收盤價21.38已經即將超過00919的21.46，照這個走勢，股價應該這禮拜很有機會超車成功。

隨著高股息轉強，過去一年多在高股息疲弱、股價低迷時時不斷累積的張數，在這兩個月也開始看到顯著的成果，目前總市值提升到1021萬，今年還沒過完總值就已增加約200萬，這就是持續累積張數的威力。

持續增加的總值再給我更大的空間槓桿，今天再上槓買進2張00878，持有張數提升到192張，成本均價20.1，帳面報酬$245,760(+6.37%)，我存00878最主要的目的就是現金流，這幾年光00878也領了50多萬的股息。

看了一下目前00878的股東單位數分級，目前總收益人數約172萬，200張以上的股東僅4665人，如果我在今年突破200張，就可以達成股東佔比前0.27%的小小成就，也算是解鎖一個里程碑了。

照這個進度來看今年肯定可以破200張，就算最後一季股息持平配0.4我也有8萬塊，本大利小利不小，配息少那就用更多的張數去領更高的股息，我也相信只要持續累積張數，00878單季股息破10萬的那天很快就會到來。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。