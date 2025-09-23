00924單筆投入與00757定期定額實戰分享！棒棒：這檔真的有厲害

快訊

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
統一FANG+（00757）定期定額拉平跌勢，帳上還能慢慢加碼、心態穩住。記者余承翰／攝影
單筆投入和定期定額實戰分享

今年2月因為關稅的胡鬧有利於美股，所以我看好美股後續的爆發力，積極開始布局台股海外ETF，因為我的目標很明確 : 資產快速增加 (=暴利)，就挑了00757和00924這兩檔標的。

00757我觀望很久了，波動巨大的情況讓我遲遲不敢下手，所以選擇定期定額

00924是檔新兵，研究過選股邏輯後，決定直接單筆歐印

沒想到4月的股災一來，兩檔ETF跌的咪咪帽帽，尤其是00924虧損極大，直接蓋牌、根本連加碼都不敢；反而是00757定期定額的機制，讓我的本金還沒投入那麼多，自然而然也容易去加碼。

雖然我知道美股又會再回來，現在看到帳面上的報酬，也證明了好標的確實會重返榮耀；但若再來一次，我不會選擇一大筆歐印，而是定期定額卡實在，況且報酬不見得比較差。

我不只有高股息還有美股
我承認00757真的有厲害

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ 00924復華美國標普500成長ETF

