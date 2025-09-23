台股剽悍 25檔ETF攻頂

台股昨（22）日大漲302點，收25,880再創新高，連帶有25檔台股ETF收盤價隨大盤同創新高，約占台股ETF整體的三分之一，包含富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）、元大台灣50正2等指標ETF，相當於約有133萬受益人跟著台股創高而賺錢。

進一步檢視這25檔創新高的台股ETF類別，包含19檔被動式ETF、三檔今年新成立的主動式ETF、三檔的槓桿型ETF。被動式ETF中，集中在一般市場指數及一般主題式ETF等兩大類。

以規模來看，超過百億元以上的創新高台股ETF有富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣領袖50、元大台灣50正2、元大臺灣ESG永續、富邦科技以及富邦臺灣加權正2等。

從創新高台股ETF的市價表現來看，元大台灣50正2昨日收294.9元，有望將挑戰成為台股第一檔「300元俱樂部」成員；200元之上還有富邦科技；百元以上有富邦摩台、富邦台50、永豐臺灣加權、元大電子、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2以及元大MSCI台灣。

此外，今年執行分割的元大台灣50、國泰臺灣加權正2收盤價也雙雙創分割以來新高，分別收在57.4元、38.54元。

自川普解放日以來，台股自低點已經累積不小的波段漲幅，相關台股ETF也頻頻跟著大盤而創高，投資人不免有「現在是否該獲利了結」的疑問。對此，國泰投信總經理張雍川認為，已經持有台股市值型或是台股科技型ETF的投資人，不需急著在此際落袋為安，因為，台股第4季的行情仍可以期待，聯準會才剛啟動降息循環，外資回補以及寬鬆的資金行情，都讓台股有強力的下檔支撐；全球經濟持續成長、新科技創新帶動堅實的基本面，惟股市創新高之下，難免會有消息面等的雜音，但逢震盪拉回都是很好介入台股市值型或是台股科技型ETF的機會，參與台股未來的多頭行情。

不過，這波行情由科技股主導，尤其半導體和AI股，相形之下，手中握有大部位的高股息ETF的投資人相對沒有「創新高感」。

張雍川建議，均衡布局電子、金融等產業的高股息ETF，才能展現攻守兼備特性。

