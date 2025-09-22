美股ETF 吸金力道強勁

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要股票型ETF資金流向

過去一周，整體股票型ETF再增至580.7億美元資金淨流入。其中，美國獲424.9億美元資金淨流入最多、亞洲也獲58.6億美元淨流入，其餘歐洲、日本、中國分別獲14.8億、14.7億與12.7億美元淨流入。

聯準會睽違九個月後重啟降息，提振金融市場買氣，激勵美股再創新高引領全球股市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會9月重啟降息，政策轉向背後的主因是要因應美國就業市場的下行風險，因此，未來就業數據就成為牽動聯準會降息速度跟幅度的關鍵。預期美國經濟放緩但不至於衰退，隨聯準會重啟降息營造寬鬆資金環境，加上AI、國防軍工與基礎建設持續扮演經濟的驅動引擎，預期全球景氣仍具備韌性，有利第4季旺季行情。

此外，富蘭克林證券投顧指出，核心資產建議除了美國平衡型及非投資等級債券型基金之外，應搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，做為分散美元資產、分享美元貶值的投資機會，股市首選科技及創新科技產業，建議投資人以長期眼光參與，才不會因為預設高點、太早離場而錯失長線漲幅，搭配非美資產的日本、印度股票型基金，及5~10%黃金產業型基金，提高投組多樣性。

群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，美國景氣偏向溫和復甦，比預期中更具韌性，加上企業獲利強勁，在基本面具支撐下，加上聯準會降息趨勢確立，有助於美股表現延續。

在投資布局方面，隨著AI應用層面拓展，AI概念股仍是投資重點，其他產業如醫療保健、美國製造基建、航太等亦可同步關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

