台股科技ETF 五檔報酬率逾25% 投資人關注

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股方面，受惠於AI產業持續引領全球股市走高，科技題材仍是市場焦點，投資人可持續關注台股科技ETF的表現。 路透

美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本央行與台灣央行同步上調GDP成長預測，反映全球經濟展望持續回溫。台股方面，受惠於AI產業持續引領全球股市走高，科技題材仍是市場焦點，投資人可持續關注台股科技ETF的表現。

台股頻創新高，科技型ETF表現搶眼。據CMoney統計至22日，近六個月台股科技型ETF展現強勁成長動能。其中：元大電子、國泰台灣科技龍頭、永豐智能車供應鏈、野村臺灣新科技50、富邦科技等ETF，報酬率皆突破25%，優於同期台股大盤績效表現，成為市場資金追逐的焦點。各國主要央行在經濟預測上修、貨幣政策寬鬆的投資環境下，風險資產表現具備優勢，資金動能可望加速流入股市與新興市場，推升估值與成交量。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台股近期表現強勁，中期受惠降息與AI題材，盤勢持續由電子科技股領軍，強勢ETF可持續偏多操作，強者恆強。AI軍備競賽持續升溫，OpenAI透過鉅額訂單，推動甲骨文、博通及Google實現驚人成長曲線；而OpenAI也在博通下訂百億美元AI晶片大單，Google亦加快TPU研發腳步，兩大科技巨頭積極投入ASIC伺服器市場，營運添新動能。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，美國聯準會於9月利率會議開啟新一輪降息循環。Fed主席重申對就業市場放緩的關注，並強調此次為「預防性降息」，同時釋出未來持續降息訊號，市場也反映年底前可能連續降息的預期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

