外資連2日賣超 加碼高股息ETF
台股今天創高，三大法人合計賣超40.72億元，外資賣超逾66億元，連2日站在賣方，資金轉向高股息ETF，買超國泰永續高股息居冠，群益台灣精選高息、元大台灣價值高息等ETF也名列前茅，並加碼鴻海、漢翔等個股；台泥、長榮、陽明等傳產股遭外資調節。
台股今天漲302.23點，收在25880.6點，成交值新台幣4697.3億元。三大法人合計賣超40.72億元，其中自營商買超77.64億元，投信賣超51.85億元，外資及陸資賣超66.51億元。
據統計，外資連2個交易賣超、自營商連3個交易日買超，投信連20個交易日賣超。
台灣證券交易所統計，外資今天買超前10名清單中，國泰永續高股息居冠，買超2.4萬，群益台灣精選高息、台新新光金分居2、3名，買超張數分別為2萬張、1.8萬張，其餘依序為南亞科、華邦電、元大台灣價值高息、鴻海、中信上游半導體、漢翔、台企銀。
外資賣超前10大名單中，台泥遭調節超過2.2萬張居冠，位居第2的是國巨，賣超逾2.1萬張，接續為元大台灣50、期街口布蘭特正2、旺宏、長榮、聯電、陽明、友達、光寶科。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
