快訊

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

中山美穗驟逝9個月！兒拒繼承遺產 「骨灰未下葬」爆巨額奠儀糾紛

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科短線獲利了結！他稱「平常只買0050+VOO」買1張竟秒賺

聯合新聞網／ 綜合報導
南亞科技總部大樓。報系資料照／記者杜建重攝影
南亞科技總部大樓。報系資料照／記者杜建重攝影

上周外資自集中市場買超最多的上市公司，第二名為南亞科（2408），買超13.07萬張。一名PTT網友在股板分享操作心得，表示自己平時是指數型投資者，主要定期定額布局0050與VOO，鮮少碰個股。不過在上週五見到南亞科（2408）討論熱度高，臨時起意買進一張。22日他在盤中發現小有獲利，隨即選擇賣出，帳上實現收益約1,522元，並附上證券下單APP截圖作為證明，引發網友熱烈回應。

據該網友指出，他過往投資風格穩健，強調因心臟較小，不敢長期承擔個股波動，平時將閒置資金預留給市場大跌時再投入指數型ETF。他指出，當時因板上有人建議南亞科短期仍有上漲空間，讓他稍感安心。最終在今日中午檢視盤勢時，發現已有獲利，立即選擇獲利了結。他回憶，上一次分享操作是持有中信中國正二，當時小賺約1,100元，用來享用高級餐廳，這次則計劃用1,500元的獲利升級至更高檔自助餐，作為不賠錢的自我獎勵。

對於這樣的操作心得，多數網友給予肯定，留言「恭喜賺錢」、「有單有賺就是讚」，認為小額獲利亦值得慶祝。有人笑稱「晚餐薯條可以加大」、「多一顆茶葉蛋」，更有人推文「羨慕，晚上有大餐吃」。部分網友則指出，附上交易明細截圖更具說服力，「賺錢+上圖就是給推」。

同時，也有網友從產業面切入，提到「DRAM價格飆漲、缺貨，出得正是時候」，或提醒「新聞出來就出貨，每次記憶體產能加開就是崩盤」，認為原PO選擇短線獲利落袋為安相當明智。另有留言笑稱「贏過一堆人」、「一張仔也能高歌離席」，顯示即便金額不大，穩健獲利仍受到肯定。

不過，也出現一些反對或酸言，有人質疑「這種也要佔版面？」、「靠邀你當沖吧」，甚至有人揶揄「原來是你在賣害我賠」。另有網友提醒，雖然短線操作成功，但若想長期累積財富，還是應以穩健標的為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

南亞科 DRAM VOO 0050元大台灣50

延伸閱讀

00878花25天填息！苦主感嘆「反觀00713」力勸繼續加碼

台股衝高⋯專家喊「沒有敗象」 他憂過度樂觀！網反挺：空手還一堆

「00878近期表現很可以！」存股哥：上槓買進2張…股價這周有機會超車00919

00924單筆投入與00757定期定額實戰分享！棒棒：這檔真的有厲害

相關新聞

「含輝」ETF人氣大PK 近一月誰勝出？

輝達近日宣布將投資英特爾50億美元，結合自家的AI加速運算能力與英特爾的CPU，為擴展AI生態系啟動合作計畫。消息一出，...

台股ETF受益人連兩黑 主動式逆勢創高

投資人居高思危，台股ETF受益人數連續兩周減少。根據集保戶股權分散9月19日最新統計資料顯示，台股ETF受益人上周減少1...

南亞科短線獲利了結！他稱「平常只買0050+VOO」買1張竟秒賺

上周外資自集中市場買超最多的上市公司，第二名為南亞科（2408），買超13.07萬張。一名PTT網友在股板分享操作心得，表示自己平時是指數型投資者，主要定期定額布局0050與VOO，鮮少碰個股。不過在上週五見到南亞科（2408）討論熱度高，臨時起意買進一張。22日他在盤中發現小有獲利，隨即選擇賣出，帳上實現收益約1,522元，並附上證券下單APP截圖作為證明，引發網友熱烈回應。

「00878近期表現很可以！」存股哥：上槓買進2張…股價這周有機會超車00919

＊原文發文時間為9月22日 近期00878表現很可以唷，近一個月剛好漲1塊錢（+4.91%），今天（9/22）收盤價21.38已經即將超過00919的21.46，照這個走勢，股價應該這禮拜很有機

00924單筆投入與00757定期定額實戰分享！棒棒：這檔真的有厲害

單筆投入和定期定額實戰分享 今年2月因為關稅的胡鬧有利於美股，所以我看好美股後續的爆發力，積極開始布局台股海外ETF，因為我的目標很明確 : 資產快速增加 (=暴利)，就挑了00757和0092

00878花25天填息！苦主感嘆「反觀00713」力勸繼續加碼

國泰永續高股息ETF（00878）於8月18日除息，每股配發0.4元，歷時25個交易日後，股價在9月16日盤中突破21.20元，成功填息。消息引發PTT股板熱烈討論，有人直呼「你們要的878今天來了」，認為在多數高股息ETF陷入貼息循環時，00878率先達陣，給予投資人一劑強心針。然而，也有不少網友質疑填息意義，認為「沒賣都是紙上富貴」，甚至直批這樣的新聞是「假議題」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。