南亞科短線獲利了結！他稱「平常只買0050+VOO」買1張竟秒賺

上周外資自集中市場買超最多的上市公司，第二名為南亞科（2408），買超13.07萬張。一名PTT網友在股板分享操作心得，表示自己平時是指數型投資者，主要定期定額布局0050與VOO，鮮少碰個股。不過在上週五見到南亞科（2408）討論熱度高，臨時起意買進一張。22日他在盤中發現小有獲利，隨即選擇賣出，帳上實現收益約1,522元，並附上證券下單APP截圖作為證明，引發網友熱烈回應。

據該網友指出，他過往投資風格穩健，強調因心臟較小，不敢長期承擔個股波動，平時將閒置資金預留給市場大跌時再投入指數型ETF。他指出，當時因板上有人建議南亞科短期仍有上漲空間，讓他稍感安心。最終在今日中午檢視盤勢時，發現已有獲利，立即選擇獲利了結。他回憶，上一次分享操作是持有中信中國正二，當時小賺約1,100元，用來享用高級餐廳，這次則計劃用1,500元的獲利升級至更高檔自助餐，作為不賠錢的自我獎勵。

對於這樣的操作心得，多數網友給予肯定，留言「恭喜賺錢」、「有單有賺就是讚」，認為小額獲利亦值得慶祝。有人笑稱「晚餐薯條可以加大」、「多一顆茶葉蛋」，更有人推文「羨慕，晚上有大餐吃」。部分網友則指出，附上交易明細截圖更具說服力，「賺錢+上圖就是給推」。

同時，也有網友從產業面切入，提到「DRAM價格飆漲、缺貨，出得正是時候」，或提醒「新聞出來就出貨，每次記憶體產能加開就是崩盤」，認為原PO選擇短線獲利落袋為安相當明智。另有留言笑稱「贏過一堆人」、「一張仔也能高歌離席」，顯示即便金額不大，穩健獲利仍受到肯定。

不過，也出現一些反對或酸言，有人質疑「這種也要佔版面？」、「靠邀你當沖吧」，甚至有人揶揄「原來是你在賣害我賠」。另有網友提醒，雖然短線操作成功，但若想長期累積財富，還是應以穩健標的為主。

