00878花25天填息！苦主感嘆「反觀00713」力勸繼續加碼

國泰永續高股息ETF（00878）於8月18日除息，每股配發0.4元，歷時25個交易日後，股價在9月16日盤中突破21.20元，成功填息。消息引發PTT股板熱烈討論，有人直呼「你們要的878今天來了」，認為在多數高股息ETF陷入貼息循環時，00878率先達陣，給予投資人一劑強心針。然而，也有不少網友質疑填息意義，認為「沒賣都是紙上富貴」，甚至直批這樣的新聞是「假議題」。

根據媒體報導，00878在去年第三、四季配息達0.55元，今年第一季降至0.5元、第二季縮至0.47元，本季再降至0.4元，連續三季下修。根據集保中心統計，截至9月12日，股東人數約172.9萬人，仍居ETF之冠。基金經理人游日傑表示，台灣出口持續創高，第四季電子旺季將帶動市場長線動能。00878成分股中金融股占比近三成，科技股約四成，包括聯發科、聯電及華碩等重量級企業。

一名網友在PTT發文感嘆，00878短短25天即填息成功，相較00713「不知道貼息幾次」形成鮮明對比，並戲謔形容「左睪換右睪再次達成」，強調在高股息ETF普遍受挫的情況下，00878仍能維持一定水準，讓投資人能「喝著星巴克，看著社畜幫忙賺錢」。

不少網友呼應原PO看法，認為「25天就填息很快」、「比群創等4年還快太多」，也有人直言「878算不錯了」、「填息給推」，甚至建議「繼續加碼」。另有投資人認為「好股利穩定發比較重要，指數漲跌自然會修正」，顯示對ETF的長期投資價值仍具信心。

然而，也有不少不同聲音浮現。部分網友指出「越配越少，能填有什麼值得高興？」、「沒賣掉就是紙上富貴」，強調填息並不等於實際獲利。也有人建議「退休才考慮高股息」、「買0050更省心」，甚至直批「高股息垃圾」、「這是假議題」。另有網友則延伸討論到其他ETF，諷刺713、919表現不佳，或拿個股、權證作比較，認為投資報酬率更高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。