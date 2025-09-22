快訊

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

廣播界傳奇殞落…「廣播界白嘉莉」離開人世 電台證實噩耗

股神巴菲特清空比亞迪、加碼日本商社 這3檔日股ETF今年報酬逾二成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台灣掛牌日股ETF今年來績效排行。聯合報系資料照
台灣掛牌日股ETF今年來績效排行。聯合報系資料照

媒體報導，根據股神巴菲特旗下波克夏海瑟威財報顯示，波克夏已將大陸電動車品牌比亞迪股票全數出清；但同步也增持日本五大商社中的三井物產，持股已逾10%，這也是繼之前的三菱商事後，巴菲特再度出手增持日本五大商社持股，顯示其對日本商社前景的信心。今年以來，五大商社股價表現也超過東證指數漲幅，這也反映在日股相關ETF表現上。

觀察在台掛牌的8檔日股原型ETF，其中日本半導體受惠美國降息以及先進製程蓬勃發展等因素影響，近期持續飆漲，帶動台灣的日本半導體ETF如台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）表現亮眼，近一個月漲幅超過14%，也激勵這兩檔ETF今年以來報酬率逾21%，為今年表現最佳的兩檔日股ETF。

不過，若以穩定度來說，仍是五大商社股價表現最穩。五大商社今年股價持續創高，其中，波克夏海瑟威的子公司曾於8月底宣布，對三菱商事持股從原先的9.74%提高到10.23%，首度突破10%持股門檻，激勵三菱商事股價，近日波克夏也被揭露增持三井物產股票，持股首度逾10%，預期在此激勵下，商社可望再有一波漲勢，而台灣掛牌的商社概念ETF、中信日本商社（00955）今年來報酬率逾20%，績效位居前段班，且受益人數持續成長，有機會再受惠這波「股神加持」風潮，成為最受台灣投資人喜愛的日股ETF。

00955經理人辛忠駿表示，日本五大商社具有外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大優勢。且日本商社不僅深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業；此外，日本春鬥薪資上調幅度創下多年新高、基本面持續改善，加上外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。

中國信託投信指出，巴菲特持續加碼日本商社，不僅是對商社穩健經營和股東回報政策的認可，也反映出巴菲特看好日本商社的長期價值。在日本經濟復甦、企業獲利改善及評價具吸引力的環境下，建議投資人可透過00955，參與日本經濟轉型與股市創高行情，並分享企業多元布局與產業升級帶來的潛在紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 ETF 半導體

延伸閱讀

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

琅讀金句／談到利用複利建立財富，我們都應該向巴菲特學習：時間才是最重要的因素，而不是平均年報酬率。

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

兩岸靚人物／比亞迪董事長王傳福發揮工程師文化 追求更好

相關新聞

高股息ETF剩這三檔還撐在年化8％以上！00918、00919、00900成績曝光

高股息ETF還堅持在8%以上的年化殖利率的只剩下00918、00919、00900 彙整9月至今的高股息ETF年化殖利率狀況，普遍高股息ETF的年化殖利率都回到6%左右水準，這也與成分股本身的殖

股神巴菲特清空比亞迪、加碼日本商社 這3檔日股ETF今年報酬逾二成

媒體報導，根據股神巴菲特旗下波克夏海瑟威財報顯示，波克夏已將大陸電動車品牌比亞迪股票全數出清；但同步也增持日本五大商社中...

無人駕駛新紀元啟動 這檔ETF站上智慧車與機器人雙風口

永豐智能車供應鏈ETF（00901）研究團隊表示，精準掌握到智慧車與機器人大趨勢，其投資範圍涵蓋自駕與機器人產業鏈的重要...

這檔ETF結合選股硬實力與策略 五步驟打造創新投資冰舞

頂尖的花式滑冰競技是力與美的結合，不僅是高難度滑冰技術展現，更需量身設計編曲與舞步，才能讓每次的旋轉與跳躍緊貼節拍律動，...

存高股息10年…想換市值型！網問：0050、0056該怎麼取捨？

一名網友在PTT股板提到，自己剛出社會時保守操作，只想存高股息ETF領現金流，但投資十年後，發現市值型的資產成長速度明顯較快，因而考慮將手上0056全數換到市值型ETF。 原PO透露，目前持有約

00919殖利率10％、00878也衝7.7％！杉本公開持股組合

YouTuber「杉本」近日在頻道影片分享高股息ETF心得，聚焦國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）。他以實際持有部位，分析兩檔ETF的規模、成分股差異、配息來源、健保扣稅影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。