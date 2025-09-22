股神巴菲特清空比亞迪、加碼日本商社 這3檔日股ETF今年報酬逾二成

媒體報導，根據股神巴菲特旗下波克夏海瑟威財報顯示，波克夏已將大陸電動車品牌比亞迪股票全數出清；但同步也增持日本五大商社中的三井物產，持股已逾10%，這也是繼之前的三菱商事後，巴菲特再度出手增持日本五大商社持股，顯示其對日本商社前景的信心。今年以來，五大商社股價表現也超過東證指數漲幅，這也反映在日股相關ETF表現上。

觀察在台掛牌的8檔日股原型ETF，其中日本半導體受惠美國降息以及先進製程蓬勃發展等因素影響，近期持續飆漲，帶動台灣的日本半導體ETF如台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）表現亮眼，近一個月漲幅超過14%，也激勵這兩檔ETF今年以來報酬率逾21%，為今年表現最佳的兩檔日股ETF。

不過，若以穩定度來說，仍是五大商社股價表現最穩。五大商社今年股價持續創高，其中，波克夏海瑟威的子公司曾於8月底宣布，對三菱商事持股從原先的9.74%提高到10.23%，首度突破10%持股門檻，激勵三菱商事股價，近日波克夏也被揭露增持三井物產股票，持股首度逾10%，預期在此激勵下，商社可望再有一波漲勢，而台灣掛牌的商社概念ETF、中信日本商社（00955）今年來報酬率逾20%，績效位居前段班，且受益人數持續成長，有機會再受惠這波「股神加持」風潮，成為最受台灣投資人喜愛的日股ETF。

00955經理人辛忠駿表示，日本五大商社具有外資青睞、低估值投資潛力大，以及股東權益報酬率（ROE）高等三大優勢。且日本商社不僅深耕能源、金屬與糧食等傳統領域，亦積極布局新能源、AI、再生能源等新興產業；此外，日本春鬥薪資上調幅度創下多年新高、基本面持續改善，加上外國資金持續湧入與日本政府推動半導體等科技產業振興政策，可望共同構成對日股後市的支撐。

中國信託投信指出，巴菲特持續加碼日本商社，不僅是對商社穩健經營和股東回報政策的認可，也反映出巴菲特看好日本商社的長期價值。在日本經濟復甦、企業獲利改善及評價具吸引力的環境下，建議投資人可透過00955，參與日本經濟轉型與股市創高行情，並分享企業多元布局與產業升級帶來的潛在紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。