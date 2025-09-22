高股息ETF剩這三檔還撐在年化8％以上！00918、00919、00900成績曝光
高股息ETF還堅持在8%以上的年化殖利率的只剩下00918、00919、00900
彙整9月至今的高股息ETF年化殖利率狀況，普遍高股息ETF的年化殖利率都回到6%左右水準，這也與成分股本身的殖利率趨近。
進一步看配息所得分布狀況，絕大部分都來自於「股利所得」這一項，這是好的現象，表示配息來源真正來自於選股的結果。
我們也在裡面看到有三檔產品，在殖利率下修潮中，依舊堅挺的交出8%以上數據，且配息來源有超過80%都來自於「股利所得」：
00918：年化9.07%、股利占100%
00919：年化9.91%、股利占89.07%
00900：年化8.84%、股利占100%
表示配息來源並沒有動用平準金的部分，而是「選股+策略」後所創造的股利來源囉！
◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
