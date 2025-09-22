快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

無人駕駛新紀元啟動 這檔ETF站上智慧車與機器人雙風口

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞馬遜旗下的自駕計程車事業Zoox開始在賭城拉斯維加斯大道上讓大眾免費搭乘，挑戰Waymo和特斯拉（Tesla）的自駕計程車服務。（美聯社）
亞馬遜旗下的自駕計程車事業Zoox開始在賭城拉斯維加斯大道上讓大眾免費搭乘，挑戰Waymo和特斯拉（Tesla）的自駕計程車服務。（美聯社）

永豐智能車供應鏈ETF（00901）研究團隊表示，精準掌握到智慧車與機器人大趨勢，其投資範圍涵蓋自駕與機器人產業鏈的重要環節，包括「大腦」晶片製造商台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303），以及感測器、硬體與網通領域的鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、智邦（2345），完整串聯智慧車所需的核心技術。

自掛牌以來，00901 受惠於 AI 浪潮與全球供應鏈投資熱潮，其成分股不僅具備高成長性，也在全球產業鏈中擁有競爭優勢，讓 ETF 能同時反映趨勢題材與長期投資價值。市場認為，隨著 AI 基礎建設推進，相關台廠有望持續迎來訂單動能，進一步推升 00901 的表現。

展望後市，智慧車與機器人的發展將深刻改變人類的生活方式，也帶來前所未有的投資機會。對投資人而言，00901 不僅是掌握 AI 與自駕浪潮的重要工具，也兼具長期成長與全球布局優勢，有望成為資產配置中不可或缺的一環。

美國正式邁入「告別方向盤」時代。亞馬遜旗下自駕車部門 Zoox，9 月 10 日宣布在拉斯維加斯推出無人計程車服務，並向公眾免費開放試乘。成為美國首度商轉的無人駕駛計程車。Zoox 執行長Aicha Evans 在接受外媒訪問時表示：「這是巨大浪潮的開始，將徹底改變城市交通的樣貌。」

這類自駕計程車被視為「運輸機器人」，隨著技術進展，無人駕駛已不再只是概念，而是逐步走向大規模商業化。同時，全球多家科技與汽車大廠也積極卡位，未來智慧車的發展不僅是交通革命，也將帶動車用晶片、感測器與網通設備的龐大需求。

自動駕駛系統相當於機器人的「大腦」，能即時判斷道路訊號並做出決策；車輛的感測器與通訊零組件則扮演「五官與四肢」，接收外在環境資訊，再由車輛執行轉彎、加速或煞車等動作。總而言之，智慧車就是大型機器人的延伸。預計未來十年，隨著 AI 與自動化技術加速落地，智慧交通與機器人產業勢必進入黃金發展期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 機器人

延伸閱讀

抗老化有解！哈佛研究揭「1甜食」可降心血管風險、防失智 醫：每天吃都好

行銷最錢線／善用大腦記憶 提高品牌購買率

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

討厭 BMW 超大水箱護罩嗎？設計源頭解釋了一切

相關新聞

存高股息10年…想換市值型！網問：0050、0056該怎麼取捨？

一名網友在PTT股板提到，自己剛出社會時保守操作，只想存高股息ETF領現金流，但投資十年後，發現市值型的資產成長速度明顯較快，因而考慮將手上0056全數換到市值型ETF。 原PO透露，目前持有約

00919殖利率10％、00878也衝7.7％！杉本公開持股組合

YouTuber「杉本」近日在頻道影片分享高股息ETF心得，聚焦國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）。他以實際持有部位，分析兩檔ETF的規模、成分股差異、配息來源、健保扣稅影響

無人駕駛新紀元啟動 這檔ETF站上智慧車與機器人雙風口

永豐智能車供應鏈ETF（00901）研究團隊表示，精準掌握到智慧車與機器人大趨勢，其投資範圍涵蓋自駕與機器人產業鏈的重要...

這檔ETF結合選股硬實力與策略 五步驟打造創新投資冰舞

頂尖的花式滑冰競技是力與美的結合，不僅是高難度滑冰技術展現，更需量身設計編曲與舞步，才能讓每次的旋轉與跳躍緊貼節拍律動，...

0050納康霈（6919）惹爭議！郭哲榮「不該入成分股」：規則正確…但理想上應更嚴謹

投資節目《榮耀華爾街》9月19日談及台股權值指數生效變動時，投資長郭哲榮把焦點放在元大台灣50（0050）新增成分股「康霈（6919）」。他直言，指數納入標的的標準應更嚴謹，否則恐讓被動資金成為出貨對

美股創新高掀收割潮 ETF 00757、009811逆勢吸金

近期美股利多消息紛至沓來，聯準會降息1碼更是續燃美股，推動道瓊、標普五百與那斯達克指數集體改寫歷史新猷。面對這波強勁漲勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。