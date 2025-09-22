無人駕駛新紀元啟動 這檔ETF站上智慧車與機器人雙風口

永豐智能車供應鏈ETF（00901）研究團隊表示，精準掌握到智慧車與機器人大趨勢，其投資範圍涵蓋自駕與機器人產業鏈的重要環節，包括「大腦」晶片製造商台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303），以及感測器、硬體與網通領域的鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、智邦（2345），完整串聯智慧車所需的核心技術。

自掛牌以來，00901 受惠於 AI 浪潮與全球供應鏈投資熱潮，其成分股不僅具備高成長性，也在全球產業鏈中擁有競爭優勢，讓 ETF 能同時反映趨勢題材與長期投資價值。市場認為，隨著 AI 基礎建設推進，相關台廠有望持續迎來訂單動能，進一步推升 00901 的表現。

展望後市，智慧車與機器人的發展將深刻改變人類的生活方式，也帶來前所未有的投資機會。對投資人而言，00901 不僅是掌握 AI 與自駕浪潮的重要工具，也兼具長期成長與全球布局優勢，有望成為資產配置中不可或缺的一環。

美國正式邁入「告別方向盤」時代。亞馬遜旗下自駕車部門 Zoox，9 月 10 日宣布在拉斯維加斯推出無人計程車服務，並向公眾免費開放試乘。成為美國首度商轉的無人駕駛計程車。Zoox 執行長Aicha Evans 在接受外媒訪問時表示：「這是巨大浪潮的開始，將徹底改變城市交通的樣貌。」

這類自駕計程車被視為「運輸機器人」，隨著技術進展，無人駕駛已不再只是概念，而是逐步走向大規模商業化。同時，全球多家科技與汽車大廠也積極卡位，未來智慧車的發展不僅是交通革命，也將帶動車用晶片、感測器與網通設備的龐大需求。

自動駕駛系統相當於機器人的「大腦」，能即時判斷道路訊號並做出決策；車輛的感測器與通訊零組件則扮演「五官與四肢」，接收外在環境資訊，再由車輛執行轉彎、加速或煞車等動作。總而言之，智慧車就是大型機器人的延伸。預計未來十年，隨著 AI 與自動化技術加速落地，智慧交通與機器人產業勢必進入黃金發展期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。