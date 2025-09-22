這檔ETF結合選股硬實力與策略 五步驟打造創新投資冰舞

頂尖的花式滑冰競技是力與美的結合，不僅是高難度滑冰技術展現，更需量身設計編曲與舞步，才能讓每次的旋轉與跳躍緊貼節拍律動，成就一場美麗又絲滑的花滑表演。創新投資亦是如此，機會球很多，但需要投研團隊選股硬實力及專業的投資策略，方能抓對投資機會。主動式專家統一投信將於10月15日開始募集統一全球創新主動式ETF（00988A），發揮深厚投研能力，並針對創新產業特性，精心打造五步驟創新投資策略，讓投資人有機會享受卓越的創新投資冰舞。

統一全球創新主動式ETF（00988A）是專為未來而生的ETF，拆解五步驟投資策略，分別為看見未來、抓住趨勢、成長引擎、策略關鍵、機動應戰。首先要看見未來，創新為趨勢之母，這檔ETF將定錨分析時代變遷，結合當前產業狀態並展望未來發展，搶先發現新主流趨勢。第二，抓住新時代趨勢後，00988A將剖析趨勢發展方向及階段，發掘核心受惠族群的投資機會。

企業財務狀況、營運方向及創新實力不同，使同族群中個股表現分化。統一全球創新主動式ETF（00988A）投資策略第三步驟是掌握成長引擎，將整合「讀萬卷書」（產業深入研究）及「行萬里路」（截至去年底，年度訪查海內外企業達七千人次）的精神，精選最具成長潛力個股。創新產業對景氣高度敏感，且變化快速，因此創新投資不只要選對個股，策略亦是關鍵。00988A第四步投資策略將搭配產業特性、發展狀態及景氣周期，動態配置投資組合。

近年常有國際總經及重大政治突發事件，主動式ETF操作策略靈活，具備較高彈性。統一全球創新主動式ETF（00988A）第五步投資策略為機動應戰，將由專業投研團隊即時監控市場資金流向及國際政經動向，主動調整投資組合至最適配置，讓創新投資同時「抓成長、控波動」。00988A保管銀行為元大銀行，募集期間每股10元，一張只要一萬元就能打包全球創新投資的成長爆發力。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。