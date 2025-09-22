存高股息10年…想換市值型！網問：0050、0056該怎麼取捨？

一名網友在PTT股板提到，自己剛出社會時保守操作，只想存高股息ETF領現金流，但投資十年後，發現市值型的資產成長速度明顯較快，因而考慮將手上0056全數換到市值型ETF。

原PO透露，目前持有約90張0056，均價27元，帳面仍有33%獲利。他認為台積電長期帶動大盤，市值型ETF績效優於高股息應是不爭事實，因此正在規劃轉換。他列出三種方案：一次全數換入市值型、一次賣出再花1到2年分批買、或是花1到2年分批賣出同步買入市值型，並希望高手提供意見。

支持直接轉換的聲音不少，認為市值型長期勝出、應果斷執行：「現在把56換成50，後面有錢就繼續丟繼續持有不就長期投資玩法」、「一鍵賣出一鍵買入困難嗎」、「1-1勝率絕對最高 就看你的決心了」、「我一個月前把80幾張0056換成50幾張0050，一個月過去差異已經出來了」、「你都知道市值型成長比較快，那還等什麼？」。

也有網友提醒大盤高檔風險，建議採取保守方式：「高點別衝進去，股息拿去買市值型就好」、「分批轉換比較能克服心魔，至少心理舒服」、「等下次大跌再一次換，現在真的居高思危」、「新資金、股息改投0050即可」、「市值型現在太熱，定期定額還好，大筆投入建議回檔再說」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。