00919殖利率10％、00878也衝7.7％！杉本公開持股組合

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本分享00919與00878最新投資成果，實際持有145張ETF，月領約2.4萬元配息。他指出00919第三季年化殖利率達10%，00878則為7.7%，雖數字亮眼，但長期仍會回到6%左右水準。中央社
YouTuber「杉本」近日在頻道影片分享高股息ETF心得，聚焦國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）。他以實際持有部位，分析兩檔ETF的規模、成分股差異、配息來源、健保扣稅影響以及合理價區間，並透露自己透過這兩檔ETF，每月已能獲得約2.4萬元的被動收入。

杉本指出，00878資產規模約4,520億元，00919則自2022年底掛牌以來快速成長，目前突破4,210億元。兩檔同樣為季配息，內扣費用分別為0.48%與0.45%。成分股配置方面，00919以半導體及金融為主，00878則集中金融與電腦周邊產業。

配息來源部分，00919第三季股利或盈餘所得占比達89.07%，00878則為58.02%，均屬主要來源。依現行規定，單次股利超過2萬元才需扣二代健保費，杉本計算後建議00919持有不超過41張、00878不超過83張，可降低被課徵的可能。

至於殖利率，00919第三季配息0.54元，推算年化殖利率達10%，00878配息0.4元，年化殖利率約7.7%。杉本認為，雖然短期數字亮眼，但長期仍會回到個股殖利率約6%的水準。他替自己設定的滿意區間是00919約8.3%、00878約7.6%以上即可持續存股。

目前杉本持有00919達100張、00878共45張，投入成本約321.8萬元。依現行配息推估，每月可領到約2.4萬元的股息收入，殖利率約7.45%。他的短期目標是將兩檔持股都提升至各100張，讓月配息水準突破3萬元。

杉本也分享自行估算的股價區間，認為00919合理價約20.8元、昂貴價23.5元，00878合理價20.3元、昂貴價24.5元，提醒投資人可依此參考買進時機。

他強調，投資ETF最終是為了建立被動收入，不需過度在意短線損益，長期追蹤配息來源與產業配置，才是穩健存股的關鍵。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

