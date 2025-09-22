0050納康霈（6919）惹爭議！郭哲榮「不該入成分股」：規則正確…但理想上應更嚴謹

投資節目《榮耀華爾街》9月19日談及台股權值指數生效變動時，投資長郭哲榮把焦點放在元大台灣50（0050）新增成分股「康霈（6919）」。他直言，指數納入標的的標準應更嚴謹，否則恐讓被動資金成為出貨對象，並以多段話語點名制度爭議。

郭哲榮表示，當天盤面出現指數生效相關的買盤與賣壓交錯，他形容：「今天是0050的生效...感覺有人利用0050的買盤 是倒貨給那些被動基金。」就新增個股部分，他談到：「結果居然加入了康霈（6919）、川湖（2059）」，並質疑成分調整的依據與合理性。

對於康霈被納入0050，他提出明確反對觀點：「我直接告訴你不該，完全就炒作啊！」同時也丟出制度層面的問題意識：「為什麼這種沒有獲利的公司 可以納入臺灣50呢？這樣是對還是錯」。他舉例，美國S&P500就要求企業需有穩定獲利才可納入成分股，若臺灣50也能有類似設計，將更能確保成分品質，避免純粹依市值膨脹納入，引發被動資金承接風險。

郭哲榮並點出被動資金的外溢效應。他提到市場所見的「拉抬、分割、膨脹市值」現象與被動資金規模間的交互影響，提醒長期投資人關注成分規則是否會導致資金被動承接。他也以「僅有0050佔0.4%，我0.4%都不想花！幹嘛用規模高達9000億的0050，幫那些大戶、忠實戶幫拱股票」表達對資金使用效率與投資人權益的憂慮。

郭哲榮將0050納入康霈視為「規則設計」的討論契機。他不否認短線股價可能走強，但仍強調制度必須能「篩選出穩健獲利的公司」，避免將被動資金暴露於高波動與題材性風險。他總結指出，指數化投資的價值在於紀律與品質控管，規則若能更貼近基本面，「被動投資人才真正有保障」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。