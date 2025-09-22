美股創新高掀收割潮 ETF 00757、009811逆勢吸金

近期美股利多消息紛至沓來，聯準會降息1碼更是續燃美股，推動道瓊、標普五百與那斯達克指數集體改寫歷史新猷。面對這波強勁漲勢，不少投資人選擇階段性獲利了結，造成市場短期賣壓。

然而，在這波獲利了結潮中，統一FANG+（00757）與統一美國50（009811）兩檔聚焦美國龍頭股的ETF卻逆勢吸金，9月以來發行張數不減反增，充分展現超高人氣與吸金力。隨著降息循環正式啟動，資金面將更加活絡，美股後市可期。

在美股漲翻天投資人忙著收割的氛圍中，據CMoney統計至9月19日資料，在台掛牌規模十億以上的美股原型ETF中，有8檔9月以來發行張數大幅縮水，減幅介在2%~10%不等。但在此波收割潮中，卻有兩檔ETF的發行張數逆勢走揚，分別是00757及009811，9月以來發行張數分別增加19,000張及10,000張。

近一周美國科技、金融與醫療保健板塊接連傳出利多消息，為市場注入活水。科技股方面，輝達與英特爾的戰略合作模式，科技股後市可期；金融則受惠聯準會降息，高盛及其他大型銀行業務回暖，股價持續上揚；醫療保健領域，禮來口服GLP-1減重藥研發成功，預計明年上市，強化市場對創新療法及公司前景的信心。三大板塊互相助力，展現美股後市樂觀態勢，投資價值持續受到青睞。

統一美國50經理人林良一指出，009811網羅美國市值前50強企業，投資版圖橫跨科技、金融、醫療保健等九大核心領域，就像一個豪華版的美股「夢幻組合」。投資人可以根據自己的風險偏好和投資風格，選擇最對味的標的，一起搭上美股長期成長的順風車。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。