00929股價回神…躺平一年多終於動了！存股哥：漲幅遠超00878、00919、0056

＊原文發文時間為9月20日

上季高股息降息，但現在來看好像還可以喔！基金淨值不會掉太快也有助股價提升，填息力道也增加不少，目前看起來年化殖利率維持8%左右就好，穩定的配息加上穩定的成長，才是高股息該有特質。

其中躺了一年多的00929終於有點起色了，股價有漲之外，這一年的累積也讓平準金大幅提升，為往後配息提供更多能量，目前收益平準金0.84、資本平準金2.9，總計3.74，比起2個月前7/15記錄總計2.94往上提升了好幾個檔次。

股價方面近一個月00929漲1.27（7.33%），看漲幅遠超00878、00919、0056高股息三本柱，市場就是資金跟漲跌會不斷輪動，最後呈現穩定向上的走勢，929這種進攻型的高股息本來就是漲跌幅會比較大一點，它的成長力道各位在兩年前也見識過了。

這一年多很多人都下車了，大家說它爛配息又低，大盤漲它不漲、大盤跌它跌更深，但我反而不斷買進去累積張數壓低成本均價，從去年下半年到現在買了20多張，目前持有45張，均價從超過20塊壓到現在19.57，其實看現在帳損也只剩-5.01%。

以00929的爆發力 ，要漲5%也不是什麼太困難的事，當然我最在意的還是穩定的配息，有了過去大暴配失敗的經驗，我想經理人也會去調整往後的配息策略，我個人是認為00929不需要配太多，甚至年化殖利率保持6%-7%都可以。

因為它的特點就是科技股+月配，與其去跟高股息三本柱拼殖利率，倒不如發揮它快速領息+成長力道的特點，配少一點但可能一兩天就能填息，並且保留淨值提升股價，這樣才能將00929的特色完全發揮出來。

9/19收盤也已回填四月對等關稅股災的所有跌幅，接下來就要往19塊大關邁進，至於我肯定是一張都不會賣的，相反的我還是會繼續買繼續累積張數，等到主升段到來的時候，整體資產增幅就會相當可觀。

如果你在價格不好的時候就把小麥賣出，那等到小麥價格大暴漲的時候，你手上也不會有人小麥，共勉之。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。