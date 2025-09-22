00919配息下降又遇金管會管制...還能續抱？杉本試算合理價：現在稍稍偏貴

00919今年首次股息下降，又遇到金管會提出的建議，股民都很想知道往後還有多少季可以穩定配發？

首先看到00919投資評比（股價是以9月5日為基準）

00919連結指數是臺灣上市上櫃精選高息指數，掛牌上市是2022年10月20日，至今已快滿三年，00919的資產規模已經來到4190億元，擠進台股高股息ETF前三名，除此之外收益人數達133萬人，目前1張價格是21500元左右。

00919的選股邏輯

在金管會對收益平準金做出指引後，一檔高股息能不能穩定配發，跟選股邏輯有很大的關係。

第一點、00919會選擇前300大企業，日成交值大於8000萬以上。

成交量高的話代表流通性大，比較不會讓大戶有操縱的空間，代表ETF是選擇比較穩定的個股。

第二點、股東權益報酬率近4季要大於0。

可以摒除一些景氣循環股，以及個股銷售財產所帶來的短期獲利。

第三點、汰舊換新。

以股利率以及EPS成長率進行挑選，每年年初在個股發表股利後，00919會選擇好的投資標的，殖利率高代表個股每年都有獲利，每年都有獲利的情況下才能配出股息。

由此可見，00919的優點在於專注於目前高殖利率的個股，並分散風險管納各種產業，有利於穩定配發出股息。

00919挑選出的產業比率以金融業、半導體及航運業為大宗，目前排名前五大的權值股中，以國泰金、中信金、富邦金等公司最重。

解析金管會提出指引是否符合

原則1、ETF實際配息率不應超過參考配息率。

許多存股族被誤導成後續ETF殖利率會在3％、4％以下，但詳細閱讀完指引後，會發現不是這樣。00919上一季參考配息率為4％左右，但是00919第三季預計配發0.54元，實際配息率是2.5％，低於4％。

金管會的指引中並不是年化配息率，換句話說，0.54元的話一年就是配2.16元，相較於現在21.5元的股價，年化配息率約10％，但金管會指引中所指的是單季的實際配息率與參考配息率相比。

但金管會指引中所指的是單季的實際配息率，與參考配息率相比，可由示例中說明最清楚。

原則二、ETF的申購率要越來越多，才能啟動收益平準金。

00919為前三大知名高股息ETF，申購率一直以來都是創新高，所以要啟動收益平準金是沒什麼太大問題的。

原則三、ETF應定有收益分配優先順序，並依配息頻率估算優先科目使用金額。

以白話來說就是ETF啟用收益平準金前，應優先分配股利，債息及資本利得等科目。

00919資本利得、配息報酬率

00919從2024年Q1至2025年Q2，資本利得為-0.14％，配息報酬率達15.44％，總報酬率達15.3％。雖然資本利得較差，但整體來說算是蠻不錯的表現，可能還贏過許多個股的報酬率。

從00919上市開始配發股息來看，近一年所累積的總股利為2.7元，客觀除上四季，每季平均配息為0.67元。

0.67元如果以目前股價21.5元來計算，年化殖利率約12.4％左右，比成分股的平均殖利率多上不少。

以目前金管會對於高股息ETF所提議的指引，00919股價21.5元上下，能配出0.43元，也就是8％的殖利率，就可以視為00919配息合格。

雖然短期內高股息ETF皆會調降配發的股息，但以長期來看，這才是正確的道路。考量成分股的配息與資本成長，才來決定ETF的配息，能讓高股息ETF穩定發展下去。

除此之外，00919填息的能力並不算特別的突出，最近兩次因為遇到美國關稅議題以及對於經濟的發展疑慮，至今都尚未填息。不過只要00919有配發股息的實力，股價上漲是未來可見的趨勢。

00919淨值組成

00919淨值組成也隱含著能否穩定配息的關鍵。總淨值21.51元，由三大元素所構成，分別是基本面額15元、收益平均金1.49元、資本損益平均金5.02元。

在收益平均金1.49元內，可完全分配的是股利利息收入的金額，收益平均金則是有條件分配。在資本損益平均金內，有條件分配的只有已實現資本利得，其餘都不可配發。

所以股利利息收入約佔收益平均金30％，約0.44元，而在資本損益平均金內，以實現資本利得約佔總體資本損益平均金10％，約0.5元，可以初步估算00919可以拿來配息的金額約0.94元。

若以每季配發0.45元計算，約可穩配2季左右；若以每季配發0.54元計算，約可穩配1季左右。

後續高股息ETF股息池的多寡，將影響著高股息的配息率。另外00919的資本損益平均金是相當多的，不過如果沒有賣出的話，就沒有辦法挪到可以配出股息的部分。而00919每年換股有兩次，相信也能為股息池帶來不錯的收入。

除此之外，未實現資本利得如果能穩定上升，也能有效推升00919的淨值，而股價會貼近淨值、緩步上漲，讓收益人有資本利得的空間。

對於金管會的指引，後續高股息的走向會是如何呢？整理如上表所示，對於高股息ETF股利，應該不會突然大幅度調降，因為現行的金管會指引，對於一些老牌知名的ETF來說，並不算特別的苛刻。

但對於存股族來說，股息緩降是必然，因為成分股殖利率在4～6％的情況下，高股息ETF一定會緩降到跟成分股相距不遠的殖利率。

除此之外，雖然配息下降，但配息留在高股息ETF內，也能提升ETF的淨值。

至於00919配息是否會再調降，已目前情況來看，00919近兩季仍有實力維持0.45元以上。

判定00919便宜價、合理價、昂貴價

目前00919股價21.5元，便宜價、合理價、昂貴價分別為18.5元、20.8元及23.5元。

00919目前位於合理至昂貴價區間。

