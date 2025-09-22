00878配0.4元…填息花25天投資人心安了！達人：錢沒有不見乖乖回來了

＊原文發文時間為9月19日

大家可以安心了，00878有填息啦！

這次配0.4元是上個月18號除息的，因為高股息ETF近期的「降息風」和「不填息」的雜音，不少人焦慮00878的填息之路，但好的ETF，除息缺口可能會填的晚，但遲早一定會填，現在這不就是填了嗎？

總之，這次的股息雖然比高峰時期的0.55元少，但錢沒有不見，真的乖乖回來了！

再複習一下00878的配置，金融股大概30%、電子股約4x%，而持股的前五名是：

國泰金9.8%、中信金9.12%、聯電6.39%、聯發科4.86%、光寶科4.83%

好，除了聯電以外，其它都是觀察名單內令人安心的股票，看完一次再次覺得這麼穩是有道理的。

00878配息雖然沒有過去那麼亮眼，但它的角色本來就是穩穩的那一檔高股息ETF，然後現在填息了，大大們心裡也會比較安穩吧。

