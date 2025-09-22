00919今年主力買…錯失壓低0056均價機會！存股哥：集中火力明年目標

＊原文發文時間為9月19日

最近一個月高股息走勢挺強勁的，總算是稍微跟上了大盤的漲幅，甚至某幾天大盤跌高股息不跌反漲，尤其0056是高股息陣營漲勢相當明顯的，果然身經百戰的老將還是有它的價值在。

我目前持有0056共27張，帳損已從最高的超過-10% 縮小至-2.5%，不過比較可惜的是今年除了00878之外的，我的資金主要拿來買00919，錯失壓低0056均價的機會，不然現在帳損應該更低還可能轉虧為盈。

但沒有關係，明年的目標就是集中火力買0056，所有股息、槓桿資金全部拿來重壓0056，我要把配息小月的股息拉高，畢竟目前已退休離開職場，對我來說讓每月配息更均衡比較適合我的生活型態。

這位久經沙場的老將目前收益平準金5.16、資本平準金6.40，可分配金額相當充足。前陣子因為平準金的新聞加上上一季高股息股價普遍疲弱，各家都開始調降配息，0056也終止連四季配1.07，調降配息為0.87。

不過！以近期0056的走勢來看，今年最後一季配息我認為不會再降息了，有本錢配到1塊錢，保底也不會再低於0.87，如果以今天9/19收盤價36.56（這個尾數收滿好的唷）來看，配1塊年化殖利率預估10.9%、配0.87年化殖利率預估9.5%。

加上聯準會已公佈降息，普遍認為對金融股有利，0056其實也持有一定比例的金融股，雖然不像00878、00919那麼多，但如果金融股有更明顯的漲勢的話，那0056也可以受惠，這樣當然對配息會更有利。

槓桿存股哥

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。