Fed降息有利資金行情 投信近期新募ETF聚焦科技等成長股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

市場預期美國聯準會（Fed）第4季可望降息兩次，貨幣政策趨於寬鬆，有利風險資產價格上揚。股市目前處於相對高檔區，投信仍看好第4季的傳統旺季行情，近期募集產品仍聚焦科技等高成長動能股。

貝萊德及摩根這兩家大型美國資產管理公司不約而同，選在30日開始募集新產品，全都是美國股票ETF，也都是這兩家公司首度在台發行ETF，提供台灣投資人布局台股ETF之外更多選擇。到底誰更勝一籌，備受市場矚目。

貝萊德是全球最大資產管理公司，旗下的安碩（iShares）發行ETF超過1,600檔，總規模超過5兆美元，在台灣首發ETF為貝萊德標普卓越50（009813），這檔ETF追蹤S&P 500卓越50指數，一次囊括美國市值前50大企業，涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業，提供投資人長期配置美國核心企業的選擇。

摩根投信同樣來勢洶洶，在台首發ETF為主動摩根大美國領先科技（00989A），強調不局限在傳統的資訊科技，而是採取跨產業與跨市值的投資策略，尋找受惠於人工智慧（AI）等科技革命的優質企業，涵蓋商務支付、旅遊娛樂、汽車、科技、金融服務、媒體廣告與醫療等領域。

接下來是主動統一全球創新、主動台新臺灣優勢成長開募，都是主動式ETF，聚焦成長動能，也都是這兩家投信乘勝追擊的產品。前者是統一投信繼主動統一台股增長（00981A）之後擴展到全球的產品，後者則是主動台新龍頭成長（00986A）之後放眼國內的台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

