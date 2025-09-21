快訊

00878成功25天填息再證實力！棒棒：三年填息率近乎完美

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00878本季除息後僅花25天就順利填息，再次展現穩健實力。中央社
狂賀！00878填息囉，這次花了25天達陣，超級開心。

今年是高股息ETF降息年，自從00915配息大幅腰斬拋出震撼彈後，許多檔人氣ETF紛紛跟進，總要有人開響第一槍，後面跟進的標的所受到的流彈才不會過深。

而00878當然也不例外降息，第一季從0.55元縮到0.5元、第二季降到0.47元、第三季面臨除權息旺季再繼續降到0.4元。

其實大家對於降息已經習以為常，或許是件好事，配息回歸正常、穩穩地領、有填息才是需要現金流的存股族所樂見的。

翻開00878的填息史，可以很驚訝地發現，除了今年第一季沒有填息，自上市以來，每一季都完成填息，近三年超高的填息率，還小贏過老大哥0056，請給它一個熱烈的掌聲。

若你仔細觀察歷年的年均殖利率，扣除掉去年超過8%的不正常配息後，其實每年約6-7%左右，就足以撐起00878給於領息族的使命。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 季配息 00878國泰永續高股息

