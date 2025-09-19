台股屢創新高！股息增益機制助這ETF維持策略優勢

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
平衡凱基雙核收息股票部位指數與加權指數表現。(資料來源：臺灣指數公司。資料日期：2020 – 2024)

台股登上25,000點高峰，隨著AI產業供需暢旺，擁有技術優勢且訂單能見度高的台廠，仍將是市場資金寵兒、後市持續看好。下周三（24日）即將於臺灣證券交易所掛牌上市的凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）布局三成台股25強及七成全球BBB級債券，啟動雙引擎追求收益。其中，股票部位設計「股息增益」權重調整機制，展現出相對優於大盤的殖利率表現。

受惠美國雲端服務供應商（CSP）及大型語言模型（LLM）領導廠商持續擴大資本支出，台灣AI相關廠商長線多方優勢明顯，台股表現仍可期，平衡凱基雙核收息股票部位布局台股前25大市值公司，期望在台股多頭氣勢、集中火力之際，追求成長動能。此外，為在台股市值的基礎上能有機會放大股息權益，平衡凱基雙核收息內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（6至9月）前進行換股，5月透過指數定審加入股息增益微調權重，捕捉股息的進場時機；9月後再進行一次換股，專注於台股權值股成長潛能，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。

凱基投信表示，回測臺灣指數公司數據，平衡凱基雙核收息股票部位追蹤指數相較於臺灣加權指數的殖利率，展現出更具優勢的表現，同樣是布局台股25強，平衡凱基雙核收息股票部位追蹤指數經權重微調後殖利率相對優於大盤，助攻投資人在台股多頭行情兼顧息收與成長動能。此外，台股近期投資氛圍熱絡，不少投資人擔心股價墊高將使殖利率被壓縮，導致收益下降。平衡凱基雙核收息透過內建的股息增益權重調整機制可望有效解決該痛點。不同於傳統市值加權，股息增益機制會給予殖利率較佳、配息紀錄較穩定的成分股更高的比重，進而拉升投資組合殖利率，如此設計，即使在大盤點位走高、平均殖利率下滑時，平衡凱基雙核收息也有機會能維持相較大盤較高的息收表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

自營商獨撐！三大法人賣超114億元 台股隨台積電創高殺尾 周線仍連4紅

市值排名洗牌了！台達電超車聯發科 躋身第三大市值公司

00918走穩填息路…與00919單純追求高息不同！知美：高股息不只看殖利率

輝達投資英特爾不影響！台股大盤叩關25,800點、台積電1,290元再創高

康霈進0050非危機…是規則下的自然結果！女子：市值是市場投票結果

最近市場上對康霈（6919）被納入台灣50指數的討論超熱，女子我9/9時也有分享過一些整理的資料，今天看了周冠男老師的觀點，我也順便結合跟大家聊聊這波爭議到底值不值得擔心？ 編輯推薦0050成分股納

00940配息公布！大跌以來含息報酬超過三成 勝00919、00929

元大台灣價值高息（00940）公告本月配息金額，連續四個月維持調升後金額每受益權單位擬配發0.04元，以19日收盤價9....

高股息ETF績效也能比肩大盤 六檔今年績效逾10% 台、陸、日股皆有題材

第3季以來全球股市表現亮眼，美股、日股與台股連番創新高，也反映在相關ETF的表現上。聚焦市面上28檔高股息ETF，今年以...

台股登上25,000點高峰，隨著AI產業供需暢旺，擁有技術優勢且訂單能見度高的台廠，仍將是市場資金寵兒、後市持續看好。下...

00878成功填息！孫太：配多也須有填息能力…否則息再多也無用

恭喜00878順利填息 ETF除息若無法順利填息，就像失去了成長動能一樣，所以配的多也必須有填息能力，若無法填息配再多也沒有用 恭喜00878今日填權息囉！上次只填到了21.15，今天終於

00953B最新配息0.061元 預估年化配息率7.78% 10月3日最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第12次配息資訊，預估每股配發金額為0.061元。...

