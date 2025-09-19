00940配息公布！大跌以來含息報酬超過三成 勝00919、00929

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
統計4月9日台股大跌以來至9月19日，千億級高股息ETF前五名績效表現，元大台灣價值高息強彈32.1%僅次元大高股息的35.1%。(本報系資料庫)
統計4月9日台股大跌以來至9月19日，千億級高股息ETF前五名績效表現，元大台灣價值高息強彈32.1%僅次元大高股息的35.1%。(本報系資料庫)

元大台灣價值高息（00940）公告本月配息金額，連續四個月維持調升後金額每受益權單位擬配發0.04元，以19日收盤價9.5元換算，單月配息率0.42%、推估年化配息率約5.05%，預計於10月8日除息，配息發放日為11月3日。

相對台股大盤目前現金殖利率約2.9%，而00940年化股息率維持逾5%，優於大盤，除了是高股息ETF率先踩下降息煞車，也連續四個月維持一致配息金額，搭配台股除息旺季股息入帳，加上資本利得成長挹注，年底前的月配金額有機回再提升。

此外，統計4月9日台股大跌以來至9月19日，千億級高股息ETF前五名績效表現，元大台灣價值高息強彈32.1%僅次元大高股息的35.1%，亦優於以科技股為主的復華台灣科技優息29.6%，以及國泰永續高股息24.4%、群益台灣精選高息23.2%。

元大台灣價值高息目前成分股分散於AI伺服器製造、半導體、航空、內需消費、銀行型金控等產業，其中AI為領漲趨勢，持續挹注帳上資本利得，內需消費、銀行型金控則具備價值投資優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

