康霈進0050非危機…是規則下的自然結果！女子：市值是市場投票結果

聯合新聞網／ 碎念女子
康霈納入不是危機，而是規則下的自然結果，長線投資人不用被恐慌言論影響。中央社
康霈納入不是危機，而是規則下的自然結果，長線投資人不用被恐慌言論影響。中央社

最近市場上對康霈（6919）被納入台灣50指數的討論超熱，女子我9/9時也有分享過一些整理的資料，今天看了周冠男老師的觀點，我也順便結合跟大家聊聊這波爭議到底值不值得擔心？

  • 0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

康霈公開資料

康霈9/18收盤價是196.00元，目前市值約3,040億元，在台灣上市公司裡大概排到9名左右；據台灣50指數的規則，康霈的權重上限大概在0.4042%左右。

說白一點，就算它真的出問題，影響到整個0050最多也只有不到0.5%的程度而已。

ETF換股資金

目前追蹤台灣50的兩大ETF：0050規模大約6,689億、006208大約2,454億，合計接近9,143億。

如果康霈被納入，可能會吸引的被動買盤約49至82億，換算成大概1,900至3,200萬股，差不多佔總股本1.2%～2%。

短線上可能會讓成交量放大，但經理人多半會分批操作，不會直接一口氣掃貨啦！

女子觀點

這裡要特別帶進周冠男老師的提醒：台灣50是以市值排序設計的指數，市值就像所有投資人的「投票結果」，即使公司短期虧損，市場覺得它有未來成長性，市值還是可能撐得住

所以康霈能不能進來，不是因為它賺不賺錢，而是市值夠不夠大。

再來，就算有人質疑康霈股價容易被操弄，但它的在外流通比例其實不算太低，而且台灣50的編制規則會依照自由流通股數去調整權重。如果真的市值很小、股數太少，指數本來就會自動降低它的比重。換句話說，機制裡面已經有防護了。

女子碎念

所以，康霈納入台灣50並不是什麼天大危機，反而是規則下的自然結果

就算之後它表現不好，對整體0050的拖累也有限；相反的，如果它真的漲上去，你不納入才會失真。而且現在就算下跌，換股時0050反而可以撿到更便宜的成份股呢！

而短線投資人可能要小心換股日的波動，但長線投資人就不用被嚇到啦！

記得遠離那些喜歡煽動情緒的江湖術士，規則透明的被動投資才是穩穩的好朋友

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

