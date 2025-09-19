高股息ETF績效也能比肩大盤 六檔今年績效逾10% 台、陸、日股皆有題材

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：高股息ETF今年以來報酬率逾10%排名。經濟日報製表
第3季以來全球股市表現亮眼，美股、日股與台股連番創新高，也反映在相關ETF的表現上。聚焦市面上28檔高股息ETF，今年以來僅剩下三檔為負報酬，其餘全數轉正，但基於選股策略的差異，績效落差也不小。截至18日止，高股息ETF中有六檔報酬率逾10%，表現足以與大盤匹敵。進一步觀察可發現，績效較佳的高股息ETF多聚焦科技成長股，或是投入今年以來表現亮眼的陸股、日股市場。

這六檔報酬率逾10%的高股息ETF，分別是群益半導體收益（00927）、中信中國高股息（00882）、群益科技高息成長（00946）、中信成長高股息（00934）、富邦台灣優質高息（00730），以及中信日經高股息（00956）。值得注意的是，中信投信有三檔高股息ETF入榜，分別為台股、陸股與日股，展現高股息ETF產品的多元性。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，今年上半年受到川普政策衝擊，致市場普遍預期「上半提前拉貨、下半年旺季不旺」。然而隨著8月對等關稅如期實施，上市櫃企業8月營收陸續公布後，發現許多公司逆勢向上成長，其中集中兩大族群，包含一直以來需求都非常強勁的AI供應鏈，以及上半年營運表現平平，但下半年客戶新品推出，故相對未受上半年提前拉貨衝擊，也繳出優異成績單，以蘋概股為此類型主軸，包括台積電（2330）、台達電（2308）、國巨（2327），新品需求帶動供應鏈繳出令人喜出望外的好表現。

此外，日本股市創歷史新高，陸股則創十年新高，也激勵如日經高股息、中國高股息的相關ETF表現持穩向上。中國信託基金經理人施絜心指出，陸港股正處於「慢牛行情」，在中國大陸經濟動能回升、政策力挺內需與AI、港股吸引資金回流的多重利好下，陸港股具備中期反彈與長期成長的雙重契機。投資人可透過相關ETF一次掌握中國龍頭企業，搭配長期定期定額策略，分散短線波動風險，逐步參與中國大陸市場復甦帶來的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

