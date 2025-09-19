快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

婆婆猝死怕被責怪 ！陸媳拖行李箱棄屍淡水河 警求媽祖連擲5聖筊找回

00878成功填息！孫太：配多也須有填息能力…否則息再多也無用

聯合新聞網／ 孫悟天存股 孫太
孫太強調，高股息ETF若無法填息，再高的配息也沒意義；00878展現穩健實力。中央社
孫太強調，高股息ETF若無法填息，再高的配息也沒意義；00878展現穩健實力。中央社

恭喜00878順利填息

ETF除息若無法順利填息，就像失去了成長動能一樣，所以配的多也必須有填息能力，若無法填息配再多也沒有用

恭喜00878今日填權息囉！上次只填到了21.15，今天終於順利填息成功

回想起孫太一開始轉入ETF的原因在於之前存了眾多的第一金，而金融股的優點是每個月都會公布EPS狀態，讓人能對於業績掌握度高，也能預估一下明年度配息的金額和比重！但缺點就是一年一配，以及我個人持股的集中度。

之後選擇00878的原因在於其30檔成分股中幾乎有25檔左右都跟我在《存股輕鬆學》書中提及哪些標的適合作為存股標的的篩選成分都一致，加上當時00878開始轉換成季配息，所以就開始將投資目標轉往ETF為主，而ETF的優點就是持股會自行分散，避免單一股票踩雷的事件發生！

投資個股大約6年，投資ETF也進4年，在存股的這10年，投資標的幾乎都是以「穩健」為主體，這一波台股從川普關稅之後一路走高到創歷史新高，目前仍在持續創紀錄，希望這波漲勢也能雨露均霑到台股的各個族群。

最後，恭喜所有持有00878的小夥伴們，各家高股息商品也要給點力囉；現在投資人已經不再只是給高息就能滿足的年代了！尤其在看了台股由台積電領軍逐步走高的時代。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 季配息 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

無腦買大盤即正解？「0050長期持有就好」他不解：一堆人在白忙什麼

00878再買進8張…年底達成200張應不成問題！存股哥：把00982A停利賣出

股息月領1萬不容易！他試算：「00878至少要75張」才達標

高股息ETF就是爛？拿00878與00713對比0050…雨果：近五年走勢有明顯交替

相關新聞

00878成功填息！孫太：配多也須有填息能力…否則息再多也無用

恭喜00878順利填息 ETF除息若無法順利填息，就像失去了成長動能一樣，所以配的多也必須有填息能力，若無法填息配再多也沒有用 恭喜00878今日填權息囉！上次只填到了21.15，今天終於

00918走穩填息路…與00919單純追求高息不同！知美：高股息不只看殖利率

大華優利高填息30（00918）自成立以來連續8季配出11%以上的超高殖利率，但基金規模始終停留在約800億元，與同時間成立、規模突破4000億元的群益台灣精選高息（00919）形成強烈對比。

00953B最新配息0.061元 預估年化配息率7.78% 10月3日最後買進日

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第12次配息資訊，預估每股配發金額為0.061元。...

00878填息了…降息題材加持壽險股！分析師：將迎來雙重利多

國泰永續高股息（00878）自8月18日除息後，歷經25個交易日於今日盤中順利完成填息！ 觀察自去年初以來季配型的高股息ETF填息表現，00878填息率達86%，其次依序為元大高股息（0056）

國泰投信：關注機器人與電動車產業 這兩檔 ETF 成焦點

輝達9月18日宣布入股英特爾，引起市場討論，國泰投信表示，即便雙方合作短期內仍難以撼動台積電（2330）的半導體地位，隨...

康霈（6919）進0050、006028成分股是錯誤？網挺：照規則來有什麼好吵

臺灣50最新一季把康霈、川湖納入成分股，引發投資圈熱烈爭論。有人質疑虧損公司為何能入列，有人則強調「照規則來就好」。對於這場爭議，政大財管系特聘教授周冠男直言，市值是市場投票的結果，不應因短期營運狀況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。