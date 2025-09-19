00878成功填息！孫太：配多也須有填息能力…否則息再多也無用

恭喜00878順利填息

ETF除息若無法順利填息，就像失去了成長動能一樣，所以配的多也必須有填息能力，若無法填息配再多也沒有用

恭喜00878今日填權息囉！上次只填到了21.15，今天終於順利填息成功

回想起孫太一開始轉入ETF的原因在於之前存了眾多的第一金，而金融股的優點是每個月都會公布EPS狀態，讓人能對於業績掌握度高，也能預估一下明年度配息的金額和比重！但缺點就是一年一配，以及我個人持股的集中度。

之後選擇00878的原因在於其30檔成分股中幾乎有25檔左右都跟我在《存股輕鬆學》書中提及哪些標的適合作為存股標的的篩選成分都一致，加上當時00878開始轉換成季配息，所以就開始將投資目標轉往ETF為主，而ETF的優點就是持股會自行分散，避免單一股票踩雷的事件發生！

投資個股大約6年，投資ETF也進4年，在存股的這10年，投資標的幾乎都是以「穩健」為主體，這一波台股從川普關稅之後一路走高到創歷史新高，目前仍在持續創紀錄，希望這波漲勢也能雨露均霑到台股的各個族群。

最後，恭喜所有持有00878的小夥伴們，各家高股息商品也要給點力囉；現在投資人已經不再只是給高息就能滿足的年代了！尤其在看了台股由台積電領軍逐步走高的時代。

