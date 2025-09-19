00953B最新配息0.061元 預估年化配息率7.78% 10月3日最後買進日

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
非投等債ETF近一年績效表現。（資料來源:CMONEY、投信官網，配息率採9/18收盤價計算）

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益優選非投等債（00953B）公告第12次配息資訊，預估每股配發金額為0.061元。以9月18日收盤價9.41元來推算，預估單次配息率近0.65%，年化配息率約7.78%；除息日訂10月7日，收益分配發放日則訂10月31日，因此，想參與00953B領息的投資人，最晚需在10月3日買進。

財富管理專家表示，今年在關稅、美國財政赤字、台幣大幅升值等利空衝擊下，使得債市發展遭逢逆風，今年來債券ETF減少約9.6萬人，目前105檔債券ETF受益人合計有近196萬人。不過仍有37檔債券ETF受益人逆勢增加，其中00953B受益人今年來增加超過2.6萬人，穩坐今年債券ETF人氣王寶座。

財富管理專家指出，00953B受投資人青睞的關鍵在於產品設計邏輯，首選標的票面利率6%以上之標的，還能兼顧資產品質、分散性與流動性等優點。作為月配型債券ETF，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續12次年化配息率達7.6%以上，息收能力表現亮眼，同時近一年之總報酬率也已走出台幣升值之影響，相當適合追求穩健收益的投資人長期持有。

市場法人指出，聯準會最新決議將調降利率1碼以穩定勞動市場，年內降息預期上升至3碼。不過債市大多提前反應降息預期，導致投等債資金流入放緩。非投等債因具備高票息與短存續期間特性，後市表現相對可期，也讓資金流入增溫。截至9月12日，美國非投等債連兩周維持淨流入，全年淨流入達209億美元。

市場法人表示，展望後市，隨著降息政策逐步落地，企業融資成本可望隨之降低，再加上發債企業財報與獲利展望俱佳，使得違約率維持在低檔，且目前殖利率水準具吸引力，為非投等債提供利多支撐，建議投資人可透過非投等債ETF參與行情，也能順勢建立收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 債券ETF

