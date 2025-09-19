00918走穩填息路…與00919單純追求高息不同！知美：高股息不只看殖利率

大華優利高填息30（00918）自成立以來連續8季配出11%以上的超高殖利率，但基金規模始終停留在約800億元，與同時間成立、規模突破4000億元的群益台灣精選高息（00919）形成強烈對比。

知美在最新影音中指出，00918雖然常被貼上「萬年老二」的標籤，但殖利率跌破10%反而更能回歸設計初衷。

根據大華銀投信公告，00918本次預計配發現金股利0.52元，以8月29日收盤價22.84元計算，單季配息率2.28%，年化約9.11%。知美分析，這次00918率先公告配息下修至0.52元，隨後00919也公布配息0.54元，殖利率仍維持在10%左右，時間點讓市場議論不斷。

他指出，00918的名稱就強調「高填息」，但過去為了維持高殖利率，反而錯失多次填息機會，甚至一度接近「高貼息」。 觀察其選股邏輯，鎖定市值前150大，且必須同時具備高股息與高填息特性，這與00919單純追求高息不同。 因此，此次配息調降，反而讓00918更貼近原本定位。

知美以數據舉例，若投資人希望透過00918打造穩定現金流，以8月29日收盤價22.84元與最新配息水準推算...

想要平均月領1萬元，大約需要持有58張，投入金額約132萬元

若目標是月領3萬元，則需要174張，總成本約396萬元

他補充，目前00918共有26萬4924名受益人，其中有1萬1561人有機會達到月領1萬元的水準，約占比4.36%，甚至有211人有機會達到月領10萬元。

知美認為，高股息ETF並非單純追求殖利率越高越好，而是要符合設計邏輯並兼顧長期穩定：

2023年高股息靠AI題材繳出亮眼報酬 2024年則因資本利得豐厚得以大方配息

但隨市場回歸基本面，殖利率回落至9%上下並非壞事，若00918能回到「高填息」本位，未來基金規模仍有望突破現階段的瓶頸！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。