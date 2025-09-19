快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

00878填息了…降息題材加持壽險股！分析師：將迎來雙重利多

聯合新聞網／ 綜合報導
00878除息僅25個交易日就順利完成填息，近兩年填息率達86%，高居同類ETF之冠。中央社
00878除息僅25個交易日就順利完成填息，近兩年填息率達86%，高居同類ETF之冠。中央社

國泰永續高股息（00878）自8月18日除息後，歷經25個交易日於今日盤中順利完成填息

觀察自去年初以來季配型的高股息ETF填息表現，00878填息率達86%，其次依序為元大高股息（0056）填息率71%、兆豐永續高息等權（00932）66%；而本周相繼除息的群益台灣精選高息（00919）以及元大台灣低波高息（00713）自去年初以來至前次除息合計共6次填息機會皆僅完成2次，換算下來填息率僅有33%，00878持續穩坐高股息ETF填息王寶座。

分析師指出，00878之所以可以維持高填息率優勢，最大因素就是追蹤指數聚焦在ESG評價優且營運維穩、配息率相對高的30檔台股大市值企業，00878在產業分散特性上也優於其他高股息ETF，可避免單一持股或是過分押注產業的風險，如AI、金融、傳產題材00878皆能參與。

近期金管會預告將頒布新的資本適用率標準，調整風險資本適足率門檻，並於2026年元旦上路，加上聯準會本周已宣布重啟降息，拉抬壽險金融股投資價值，如國泰金、富邦金受到外資青睞連日買超，皆是00878主要成分股，預料會是這波降息的主要受惠產業之一。

除了有金融股加持，00878最大特色是有具備成長動能的在AI產業鏈，合計佔有近4成的電腦及週邊以及半導體類股，包括聯發科、聯電、華碩及廣達，近期華碩在AI Tech高峰會中也表態將攜手NVIDIA（輝達）、AMD（超微）、Micron（美光）等科技龍頭緊密合作，00878後續沾光機會大增，投資人可以透過定期定額或逢低買進策略參與行情，兼顧收益與成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

填息 降息 00878國泰永續高股息 00932兆豐永續高息等權 00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

台積電（2330）現在才進場很韭？網：3年後3千現在不買嗎

00878先發、00919接棒、00961後進優勢…怎麼選？特色一次看

0050成分股納入康霈（6919）掀爭議…周冠男8點說明：最多也僅0.4％影響

無腦買大盤即正解？「0050長期持有就好」他不解：一堆人在白忙什麼

相關新聞

00878填息了…降息題材加持壽險股！分析師：將迎來雙重利多

國泰永續高股息（00878）自8月18日除息後，歷經25個交易日於今日盤中順利完成填息！ 觀察自去年初以來季配型的高股息ETF填息表現，00878填息率達86%，其次依序為元大高股息（0056）

康霈（6919）進0050、006028成分股是錯誤？網挺：照規則來有什麼好吵

臺灣50最新一季把康霈、川湖納入成分股，引發投資圈熱烈爭論。有人質疑虧損公司為何能入列，有人則強調「照規則來就好」。對於這場爭議，政大財管系特聘教授周冠男直言，市值是市場投票的結果，不應因短期營運狀況

股息月領1萬不容易！他試算：「00878至少要75張」才達標

台灣人很喜愛投資高股息ETF，更以固定領取股息的小確幸為樂。一名網友在Dcard發布分享文，他以00878為例估算「若以8月除息每股0.40元計，需約75張才月領一萬元」，並引用集保統計指出，達標者僅占全部持有人中的少數。貼文引發討論焦點：高股息ETF是否適合多數投資人、要如何配置才能兼顧現金流與總報酬，以及「月月領」的實際意義。

高股息ETF就是爛？拿00878與00713對比0050…雨果：近五年走勢有明顯交替

「高股息ETF正在走下坡嗎？」 最近很多文章、影片都在擔心高股息ETF表現不如市值型ETF，配息越來越糟，甚至有人直接下結論說高股息就是「爛」。但如果冷靜下來觀察，你會發現不管是市值型還是高股息

0050漲逾7成、00878才3成⋯他想改全買市值型！網勸留當防禦型配置

高股息或市值型ETF更值得買？Dcard上有網友分享投資心得，坦言自己39歲後「幡然醒悟」，認為市值型ETF長期績效終究優於高股息ETF，已停止定期定額投入高股息，但仍猶豫是否應將既有部位出清。他透露，高股息是自己2022年入市的第一張股票，目前帳面報酬不錯，但心理關卡難以跨越，因此徵詢眾人意見。

國泰投信：關注機器人與電動車產業 這兩檔 ETF 成焦點

輝達9月18日宣布入股英特爾，引起市場討論，國泰投信表示，即便雙方合作短期內仍難以撼動台積電（2330）的半導體地位，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。