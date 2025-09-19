00878填息了…降息題材加持壽險股！分析師：將迎來雙重利多

國泰永續高股息（00878）自8月18日除息後，歷經25個交易日於今日盤中順利完成填息！

觀察自去年初以來季配型的高股息ETF填息表現，00878填息率達86%，其次依序為元大高股息（0056）填息率71%、兆豐永續高息等權（00932）66%；而本周相繼除息的群益台灣精選高息（00919）以及元大台灣低波高息（00713）自去年初以來至前次除息合計共6次填息機會皆僅完成2次，換算下來填息率僅有33%，00878持續穩坐高股息ETF填息王寶座。

分析師指出，00878之所以可以維持高填息率優勢，最大因素就是追蹤指數聚焦在ESG評價優且營運維穩、配息率相對高的30檔台股大市值企業，00878在產業分散特性上也優於其他高股息ETF，可避免單一持股或是過分押注產業的風險，如AI、金融、傳產題材00878皆能參與。

近期金管會預告將頒布新的資本適用率標準，調整風險資本適足率門檻，並於2026年元旦上路，加上聯準會本周已宣布重啟降息，拉抬壽險金融股投資價值，如國泰金、富邦金受到外資青睞連日買超，皆是00878主要成分股，預料會是這波降息的主要受惠產業之一。

除了有金融股加持，00878最大特色是有具備成長動能的在AI產業鏈，合計佔有近4成的電腦及週邊以及半導體類股，包括聯發科、聯電、華碩及廣達，近期華碩在AI Tech高峰會中也表態將攜手NVIDIA（輝達）、AMD（超微）、Micron（美光）等科技龍頭緊密合作，00878後續沾光機會大增，投資人可以透過定期定額或逢低買進策略參與行情，兼顧收益與成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。