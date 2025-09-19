國泰投信：關注機器人與電動車產業 這兩檔 ETF 成焦點

輝達9月18日宣布入股英特爾，引起市場討論，國泰投信表示，即便雙方合作短期內仍難以撼動台積電（2330）的半導體地位，隨著全球進入人工智慧與自動化的黃金時代，機器人產業正成為資本市場新寵。

根據市場研究機構的預測，2050年全球人形機器人市場的年營收，將達到近5兆美元，成為繼半導體、電動車之後的第三大科技投資風口，投資人對於機器人題材ETF的關注度持續攀升，而電動車霸主特斯拉執行長馬斯克宣布決定重壓機器人，國泰投信旗下兩檔代表性ETF，包括市場唯一聚焦機器人主題的國泰AI機器人ETF（原名：國泰AI+Robo（00737）與掌握全球主要電動車龍頭企業的國泰智能電動車ETF（00893）異軍崛起成為市場焦點。

國泰AI機器人（00737）暨國泰智能電動車（00893）基金經理人游凱卉表示，AI、機器人產業近期重磅消息頻傳，拉動先前AI浪潮來襲時尚未大漲的相關類股，特斯拉董事長丹霍姆（Robyn Denholm）表示，隨著公司業務從電動車擴展至AI與機器人領域，馬斯克是領導此領域的最佳人選，更拋出美國企業史上規模最大的薪酬提案，為馬斯克制定一份潛在價值高達1兆美元的超級薪酬案，特斯拉股價回神上彈。馬斯克提出，未來特斯拉將有八成的長期價值可能來自Optimus人形機器人，特斯拉也正在努力擴展其新興的機器人計程車業務，皆顯示電動車、機器人正是下一波AI自動化浪潮的商用落地主戰場。

全台首檔聚焦機器人產業的00737追蹤納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數，指數聚焦AI核心技術、機器人製造、智慧應用等多元領域，成分股涵蓋多個AI、機器人世界霸主，包括輝達（NVIDIA）、AMD、微軟（Microsoft）、META，以及機器人倉儲自動化公司SYMBOTIC、無人機廠AEROVIRONMENT、半導體設計商AMBARELLA、IC設計公司SYNOPSYS與軟體服務商PALANTIR，跨足半導體、演算法、機器人生產及智慧醫療應用等，部署未來機器人應用市場，掌握新時代商機。

國泰投信ETF研究團隊認為，隨降息資金湧出，展望第4季美股，有望持續受惠資金面及題材的延續漲勢，近期若有回檔，可視為分批進場布局承接低價的好時機，國泰投信有多檔主題型ETF可做為資產配置一環，其中00893的主要成分股，美國電動車霸主特斯拉就占16.96%、另一個中國大陸電動車產業龍頭寧德時代，更是手握全球最大電動汽車電池製造商的話語權，占比7.58%，受惠成分股利多消息，以及各國推動淨零碳排政策，00893因具備AI及電動車雙話題，受到市場青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。