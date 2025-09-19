康霈（6919）進0050、006028成分股是錯誤？網挺：照規則來有什麼好吵

臺灣50最新一季把康霈、川湖納入成分股，引發投資圈熱烈爭論。有人質疑虧損公司為何能入列，有人則強調「照規則來就好」。對於這場爭議，政大財管系特聘教授周冠男直言，市值是市場投票的結果，不應因短期營運狀況否定編制邏輯。

從專家角度來看，康霈雖然上半年虧損逾4億，但市值仍達納入門檻。周冠男解釋，市值反映的是市場對未來現金流的預期，不代表現在賠錢就沒價值；即便康霈最終下市，對0050影響也僅0.4%以下，「比一次主動交易的成本還要低」。

對此，不少網友站在規則派立場，留言如「規則都寫好了，該加就加」、「佔比又沒多少就照規則來啊」、「反正市值不夠就掉出去而已@@ 有什麼好吵的」。他們認為被動指數就是跟著市場走，長期來看自然會自動調整。

但也有質疑聲音，認為制度該與時俱進。有網友直言「單純從市值篩選太籠統」、「就是人為炒股，有什麼好納入」、「都知道會賠0.4% 怎不改買備選的」，甚至有人酸「建議就是一鍵出清 換買正2」。質疑者主張，市值篩選若缺乏基本盈利條件，容易成為被操弄的漏洞。

