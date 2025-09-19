快訊

永豐五檔股債 ETF 配息金額出爐 股債雙引擎策略正當時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會於2025年9月宣布降息1碼，反映非農就業數據下修與景氣放緩跡象。債券殖利率衝上近年高點，但價格回落至金融海嘯以來低位，投資價值浮現。法人指出，若降息由經濟下行驅動，投資級債券將有顯著上漲空間，具資本利得潛力。現階段債券市場同時具備高殖利率與低價格優勢，適合投資人分批布局。隨著全球政策轉向寬鬆，債券資產有望重新獲得資金青睞，建議關注信用評等佳、流動性高的債券ETF投資工具。

永豐投信旗下四檔債券ETF產品，依照不同投資需求與債券天期，打造完整的債市布局，包含1.永豐1-3年美公債（00856B）：聚焦短天期美國公債，靈活性高，提供貼近現金的流動性與安全性；2.永豐10年A公司債（00836B）：投資優質企業的中期公司債，且具防禦力。在降息環境下，此類債券價格可期；3.永豐20年美公債（00857B）：長天期美國公債是降息行情的核心受惠標的，潛在資本利得空間大；4.永豐ESG銀行債15+（00958B）：結合全球永續趨勢與銀行體系的信用優勢，鎖定15年以上長天期債券，提供長期收益與ESG價值兼備的投資選擇。

除債券ETF ，永豐ESG低碳高息ETF（00930）聚焦低碳經濟與優質企業。歷史數據顯示，在降息循環中，股債組合能有效降低波動、提升夏普比率，兼顧收益與成長。隨著美國經濟數據顯示放緩跡象，債券市場的價值重估已悄然展開。永豐投信表示，四檔債券ETF，涵蓋短、中、長天期及永續投資需求，精準對應當前市場環境。同時，00930提供成長動能，與債券形成互補，善用股債ETF的靈活配置，抓住降息行情下的投資機遇。

永豐投信發布五檔股債ETF最新配息公告，00836B、00856B、00857B、00958B、00930，9月19日為最後買進日，均在9月22日進行除息，並在10月20日發放配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

