跨境連結式 ETF 開創新紀元 台日證交所同日掛牌

台灣資本市場於2025年9月18日迎來歷史性重大時刻！野村投信發行的野村日本東證ETF（009812）正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為全台首檔台日跨境連結式ETF。此為「亞洲資產管理中心」政策下，資本市場國際合作的重大里程碑。不僅彰顯台灣ETF市場的多元創新實力，也象徵與國際ETF市場的接軌更加緊密。

證交所為慶祝台臺日跨境連結式ETF同日雙邊掛牌，9月18日舉行盛大掛牌典禮。現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、東京證券交易所社長岩永守幸、野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄、日本台灣交流協會副代表川合現及該協會經濟部主任福澤將明等，共同見證這項跨國合作的重要里程碑。

證交所董事長林修銘開場致詞表示，野村日本東證ETF的掛牌，不僅是亞洲資產管理中心政策下的重要實踐成果，台日跨境連結式ETF相互掛牌，更展現台日雙邊金融互信深化、合作升溫。林修銘表示，台日雙方資本市場的合作邁入嶄新璀璨的新階段。證交所將持續配合主管機關及攜手產業夥伴，積極推動市場創新與國際連結，拓展台灣資本市場的全球影響力。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良表示，台日跨境ETF不僅具有金融創新意涵，更象徵著台灣在區域金融布局中的積極角色。透過制度性合作與商品創新，將會進一步穩固台灣在亞洲資產管理市場的地位，為我國金融產業注入新動能，並朝打造亞洲資產管理中心的目標持續邁進。

野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄表示，透過這次ETF跨國掛牌，為台灣、日本投資人提供更便捷的跨市場投資環境。未來將持續推動兩地股市的互動與發展，並致力於提供能夠回應全球多樣化投資需求、具有吸引力的金融商品。

東京證券交易所社長岩永守幸表示，東京證交所及臺灣證交所持續就多項合作進行討論。藉由資本市場這座橋樑，期盼台日能成為亞洲強而有力的合作夥伴，深化彼此連結。

野村臺灣新科技50（00935）同一天由日本野村資產管理公司以連結式基金模式，於日本東京證券交易所掛牌上市(基金名稱：NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index Exchange Traded Fund，東京證券交易所證券代碼：412A)。證交所總經理李愛玲赴東京證券交易所出席掛牌典禮，致詞表示。

近年來，台灣資本市場成長動能強勁，加權指數自2020年以來五年間成長逾一倍，並於9月再創歷史新高。作為智慧科技島，AI供應鏈與半導體產業市值比重已達72%，吸引外資持股至近46%。同時，台灣ETF資產規模近兩年年增率超過50%，表現亮眼。相信在NISA制度下，日本散戶投資人未來對市場交易量與流動性，勢必有相當裨益。

隨著台日跨境ETF機制正式啟動，雙邊掛牌不僅展現台日兩地交易所與資產管理業者的緊密合作，為兩地投資人提供更多元的全球資產配置工具，更彰顯台灣高科技產業海外行銷推廣的價值，為國內投信業者拓展海外市場、提升國際競爭力創造新契機。展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力台灣資本市場在亞洲、乃至全球金融市場中，發揮更大影響力。 9月18日於東京證券交易所舉行野村資產管理公司連結式ETF掛牌典禮，出席代表合影。臺灣證券交易所總經理李愛玲(前排左四)代表出席。臺灣證券交易所/提供

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。