快訊

MLB／無預警！道奇巨投克蕭宣布本季退休 最終登板時間曝光

整理包／iPhone 17開賣想買現貨！10大通路貨況曝光 2家看圖、它有望甜甜價

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

高股息ETF就是爛？拿00878與00713對比0050…雨果：近五年走勢有明顯交替

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
市場沒有永遠的輸家或贏家，0050與00878的表現就是最好的例子，市值型在2024、2025大放異彩，但高股息在2022、2023也曾壓過一頭。中央社
市場沒有永遠的輸家或贏家，0050與00878的表現就是最好的例子，市值型在2024、2025大放異彩，但高股息在2022、2023也曾壓過一頭。中央社

「高股息ETF正在走下坡嗎？」

最近很多文章、影片都在擔心高股息ETF表現不如市值型ETF，配息越來越糟，甚至有人直接下結論說高股息就是「爛」。但如果冷靜下來觀察，你會發現不管是市值型還是高股息型，都不可能永遠只漲不跌。市場是循環的，資金也會不斷在不同族群之間輪動，這才是投資的真實樣貌。

市值型ETF像0050，持股多是大型權值股，因此當台積電等龍頭公司上漲時，整體表現自然亮眼。高股息ETF如00878，選股邏輯是以殖利率與穩定配息為主，因此成分股中包含較多中小型公司。今年受到關稅與國際貿易摩擦影響，中小企業承壓較大，股價回升速度也就比較慢。

資金的輪動非常關鍵。當市場景氣好或外資大筆匯入，資金很容易集中在權值股，市值型ETF表現就會明顯勝出。而在景氣不明朗或市場震盪時，資金容易回流到高股息與防禦型產業，高股息ETF就會顯得相對抗跌。這些現象並不是哪一方「好」或「壞」，而是週期使然。

回顧近五年，0050與00878的走勢有明顯交替。2022年前，兩者表現差距不大，0050略勝。2022年升息衝擊大盤，0050跌幅明顯，反觀00878跌得比較少。2023年AI題材爆發，擁有幾檔AI產業主題相關的高股息表現大勝市值型，成為投資人的最愛。

到了2024年，權值股狂飆，市值型ETF的報酬率大幅領先。2025年以來，市值型在第二季快速創高，而高股息則持續低迷，這正是週期差異最好的寫照。

另一檔00713，走勢其實和00878非常接近。它同樣以高息和低波動為選股依據，因此在2023年漲得不錯，2024年轉為平穩，2025年表現也受到同樣的壓力。這再次顯示，高股息ETF之間的波動趨勢大致相似，並非只有00878這檔高股息ETF表現不好。

再來談配息問題。很多人會抱怨高股息ETF配息變少，覺得「不是應該高股息嗎，怎麼越配越少」。其實ETF的配息不只來自成分股股利，還包括已實現的資本利得。當市場停滯或下跌，ETF少了資本利得，自然就沒有額外的錢可配，配息降低完全合理。這並不是基金公司亂搞，而是市場環境使然。

市值型與高股息各自有功能。市值型讓你參與權值股與整體市場的成長，高股息則提供相對穩定的現金流。兩者搭配，能在不同週期中互補。若只追求一種，很容易在某段時間被市場打臉。

舉個生活中的例子，有人的做法是七成買市值型，三成買高股息，每年定期檢視並再平衡資金。2023年他看到高股息表現驚人，雖然心裡癢，但仍守紀律不追高。2024年市值型大漲，他的整體資產表現跟著水漲船高。

到了2025年初回檔，他反而趁機把漲多的市值型部分移一些回到高股息。今年的高股息看起來也是表現落後市值型ETF，2026年可能會在執行一次資金再平衡，將部分市值型的ETF的資金挪來買高股息ETF。靠著這樣的機械式操作，他不用預測市場，也不用因短期輸贏焦慮。

高股息近期表現不佳，不代表未來也會持續落後。市值型近期大漲，也不是保證永遠領先。投資的核心不是短期比較誰輸誰贏，而是長期是否能達到目標。只要投資人清楚自己的需求，知道ETF在資產配置中的角色，週期的漲跌就不再那麼可怕。

最後要提醒，市場永遠會有雜音。有人說高股息爛，也有人說市值型風險大。其實這些有時都只是片面角度。真正該關注的，是自己能不能在市場波動中穩定持有，並且透過配置來分散風險。

市場資金輪動是常態，不需要因此而大幅改變持股，跟風追隨近期表現較好的標的。固定一套自己認同的投資邏輯與資產配置，並且長期執行，投資才會越走越長遠。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波

相關新聞

《富爸爸》作者說ETF是輸家玩的？網懶理：散戶定期定額勝率更高

《富爸爸》作者羅伯特．清崎再拋爭議言論，稱ETF是「給輸家玩的」，並指川普8月簽署的新令有利黃金、白銀與比特幣走勢。PTT網友聚焦兩點熱議：其一是清崎長年看空、屢成反指標；其二是被動投資與ETF的功能性是否被刻意貶抑。有人直言「大盤指數本身就是ETF」，質疑標題與內文刻意挑動對立。

高股息ETF就是爛？拿00878與00713對比0050…雨果：近五年走勢有明顯交替

「高股息ETF正在走下坡嗎？」 最近很多文章、影片都在擔心高股息ETF表現不如市值型ETF，配息越來越糟，甚至有人直接下結論說高股息就是「爛」。但如果冷靜下來觀察，你會發現不管是市值型還是高股息

0050漲逾7成、00878才3成⋯他想改全買市值型！網勸留當防禦型配置

高股息或市值型ETF更值得買？Dcard上有網友分享投資心得，坦言自己39歲後「幡然醒悟」，認為市值型ETF長期績效終究優於高股息ETF，已停止定期定額投入高股息，但仍猶豫是否應將既有部位出清。他透露，高股息是自己2022年入市的第一張股票，目前帳面報酬不錯，但心理關卡難以跨越，因此徵詢眾人意見。

「23檔陸股ETF鬆綁」條款趕月底前上路 投信業者得因應長假暫停交易

有鑑於去年永豐中國科技500（00887）之亂影響市場巨大，為避免連結海外的ETF在國外休市期間再度重演暴漲暴跌的行情，...

台日跨境ETF 譜寫新頁

野村日本東證ETF（009812）昨（18）日在臺灣證券交易所掛牌，成為全台首檔台日跨境連結式ETF；同一天，日本野村資...

債券ETF 8月人氣旺

根據投信投顧公會8月底統計各類型基金規模，因市場預期9月降息，吸引債券ETF買盤進駐，8月以債券ETF增加651.7億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。