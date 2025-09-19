高股息ETF就是爛？拿00878與00713對比0050…雨果：近五年走勢有明顯交替

最近很多文章、影片都在擔心高股息ETF表現不如市值型ETF，配息越來越糟，甚至有人直接下結論說高股息就是「爛」。但如果冷靜下來觀察，你會發現不管是市值型還是高股息型，都不可能永遠只漲不跌。市場是循環的，資金也會不斷在不同族群之間輪動，這才是投資的真實樣貌。

市值型ETF像0050，持股多是大型權值股，因此當台積電等龍頭公司上漲時，整體表現自然亮眼。高股息ETF如00878，選股邏輯是以殖利率與穩定配息為主，因此成分股中包含較多中小型公司。今年受到關稅與國際貿易摩擦影響，中小企業承壓較大，股價回升速度也就比較慢。

資金的輪動非常關鍵。當市場景氣好或外資大筆匯入，資金很容易集中在權值股，市值型ETF表現就會明顯勝出。而在景氣不明朗或市場震盪時，資金容易回流到高股息與防禦型產業，高股息ETF就會顯得相對抗跌。這些現象並不是哪一方「好」或「壞」，而是週期使然。

回顧近五年，0050與00878的走勢有明顯交替。2022年前，兩者表現差距不大，0050略勝。2022年升息衝擊大盤，0050跌幅明顯，反觀00878跌得比較少。2023年AI題材爆發，擁有幾檔AI產業主題相關的高股息表現大勝市值型，成為投資人的最愛。

到了2024年，權值股狂飆，市值型ETF的報酬率大幅領先。2025年以來，市值型在第二季快速創高，而高股息則持續低迷，這正是週期差異最好的寫照。

另一檔00713，走勢其實和00878非常接近。它同樣以高息和低波動為選股依據，因此在2023年漲得不錯，2024年轉為平穩，2025年表現也受到同樣的壓力。這再次顯示，高股息ETF之間的波動趨勢大致相似，並非只有00878這檔高股息ETF表現不好。

再來談配息問題。很多人會抱怨高股息ETF配息變少，覺得「不是應該高股息嗎，怎麼越配越少」。其實ETF的配息不只來自成分股股利，還包括已實現的資本利得。當市場停滯或下跌，ETF少了資本利得，自然就沒有額外的錢可配，配息降低完全合理。這並不是基金公司亂搞，而是市場環境使然。

市值型與高股息各自有功能。市值型讓你參與權值股與整體市場的成長，高股息則提供相對穩定的現金流。兩者搭配，能在不同週期中互補。若只追求一種，很容易在某段時間被市場打臉。

舉個生活中的例子，有人的做法是七成買市值型，三成買高股息，每年定期檢視並再平衡資金。2023年他看到高股息表現驚人，雖然心裡癢，但仍守紀律不追高。2024年市值型大漲，他的整體資產表現跟著水漲船高。

到了2025年初回檔，他反而趁機把漲多的市值型部分移一些回到高股息。今年的高股息看起來也是表現落後市值型ETF，2026年可能會在執行一次資金再平衡，將部分市值型的ETF的資金挪來買高股息ETF。靠著這樣的機械式操作，他不用預測市場，也不用因短期輸贏焦慮。

高股息近期表現不佳，不代表未來也會持續落後。市值型近期大漲，也不是保證永遠領先。投資的核心不是短期比較誰輸誰贏，而是長期是否能達到目標。只要投資人清楚自己的需求，知道ETF在資產配置中的角色，週期的漲跌就不再那麼可怕。

最後要提醒，市場永遠會有雜音。有人說高股息爛，也有人說市值型風險大。其實這些有時都只是片面角度。真正該關注的，是自己能不能在市場波動中穩定持有，並且透過配置來分散風險。

市場資金輪動是常態，不需要因此而大幅改變持股，跟風追隨近期表現較好的標的。固定一套自己認同的投資邏輯與資產配置，並且長期執行，投資才會越走越長遠。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。