台日跨境ETF 譜寫新頁

野村日本東證ETF（009812）昨（18）日在臺灣證券交易所掛牌，成為全台首檔台日跨境連結式ETF；同一天，日本野村資產管理公司以連結野村臺灣創新科技50 ETF方式在日本東京證券交易所掛牌上市，此為金管會推動亞洲資產管理中心政策下，資本市場國際合作的重大里程碑。

金管會副主委陳彥良表示，透過連結ETF方式在台日兩邊資本市場架設快速路徑，野村投信引進日本NO.1 ETF讓投資人資產配置邁大步，提升台灣在區域金融地位。證交所董事長林修銘指出，台日跨境連結式ETF相互掛牌展現雙邊金融互信深化、合作升溫，雙方資本市場合作邁入嶄新璀璨階段。

野村日本東證ETF連結日本NEXT FUNDS東證股價指數ETF規模逾26兆日圓（約新台幣5.2兆元），在日本成交量及市占率皆第一名，在日本被盛讚為「國民ETF」。同一天在東京證券交易所掛牌的NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF（412A），則連結台灣野村臺灣創新科技50 ETF （00935）。

野村投信副董事長天津啟介表示，野村日本東證ETF可引領台灣投資人參與日本股市，標誌台日資本市場合作邁入新里程碑；透過這種連結方式，由日本ETF龍頭帶路，直達日股核心地帶，日本ETF1306.JP獲廣大投資人信賴，並納入NISA標的，投資日股效率高。台、日股市近年表現亮眼，為兩地攜手合作創造最佳時機，日本企業近年財務體質改善，治理改革見效，日圓走貶也強化出口優勢，讓日股成為國際資金追逐焦點，跨境ETF掛牌格外受期待。

