債券ETF 8月人氣旺

根據投信投顧公會8月底統計各類型基金規模，因市場預期9月降息，吸引債券ETF買盤進駐，8月以債券ETF增加651.7億元為各類型基金規模增加之冠；另外8月台股盤勢持續上揚，讓台股基金規模跟著水漲船高，增加了346.5億元。

根據統計，全市場37家基金公司規模加總達10.2兆元，月增幅1.8%，同時包括統一投信、安聯投信、野村投信、群益投信、第一金投信、大華銀投信、富邦投信、台新投信等規模創新高。8月債券ETF買氣回籠，單檔債券ETF增加最多的是ESG投等債20+ETF（00937B），增加了116億元。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，川普政策方向為全球經貿局勢帶來不確定性，不過投等債因資產品質良好，殖利率水準具吸引力，可望持續吸引訴求穩健配置與收益需求的資金配置。再者，市場大幅提高今年降息預期，在降息環境中，存續期間較長標的相對受惠，投資人可留意結合ESG概念長天期BBB級債，兼顧收益、平衡波動與掌握降息趨勢，潛在資本利得等多重投資需求的選擇。

8月台股基金備受青睞，群益投信台股研究團隊表示，市場仍將持續聚焦川普政策方向、聯準會降息動向、全球經濟成長概況，消息面上或將增加金融市場波動，但經濟仍維持溫和成長態勢，市場風險相對有限，權益型資產表現值得期待。整體看來，在AI熱度不墜下，台股後市可期，若回檔皆為中長線布局的最佳時機。

統一投信基金規模連四月改寫歷史最高紀錄，統一投信表示，主因主動統一台股增長ETF在5月底掛牌後規模成長數倍，8月規模月增136億元，目前規模已突破200億元，帶動統一投信在規模的月增幅居冠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。