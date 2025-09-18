「23檔陸股ETF鬆綁」條款趕月底前上路 投信業者得因應長假暫停交易

有鑑於去年永豐中國科技500（00887）之亂影響市場巨大，為避免連結海外的ETF在國外休市期間再度重演暴漲暴跌的行情，臺灣證券交易所與櫃買中心近期通過修正案的版本，只要國外休市天數達5天以上，國內掛牌連結海外市場的ETF，投信業者得自行決定是否提出申請跟著暫停交易，該法條修正案已經送交主管機關核備中，可望趕在今年中國大陸十一連假前上路。

由於今年中國大陸的十一連假合併中秋節，從10月1日至8日休市期間長達8天，扣掉六日後休市天數仍達6天，而其他國內市場掛牌的連結海外ETF如美股、日股等，連假天數等多2至3天，換言之，此次兩大交易所修法可以稱之為「陸股ETF鬆綁」條款。

投信業者則普遍看好修法，主因是暫停交易也能保護投資人，避免行情在連結的市場未開市時遭炒作而過度偏離市場，且業者得自行決定是否繼續交易，也為各家產品保留了彈性。

不過，本次修正案同時涉及到交易面多條關於「受益憑證買賣辦法」的法規需要同步修訂，當前距離10月剩不到兩周，但該議題自去年00887之亂後主管機關、業者之間已經有過廣泛討論，市場仍看好有望趕上本波大陸十一連假前正式生效。

目前市場上純投資陸股的ETF共有23檔，包括：群益深証中小、富邦上証反1、富邦上証正2、群益深証中小+R、國泰中國A50、中信中國50、國泰中國A50+U、元大滬深300反1、國泰中國A50正2、國泰中國A50反1、富邦深100、元大滬深300正2、復華滬深、富邦上証+R、富邦上証、復華中國5G、元大MSCI A股、富邦中証500、元大上證50、元大寶滬深、中信中國高股息、永豐中國科技50大、中信中國50正2，總共有8家發行相關ETF的投信業者可望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。