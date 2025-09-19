台股高息ETF 資金湧入

台股昨（18）日再度創下新高，以價值股作為主軸的高股息ETF，在大盤創高獲利了結聲浪下，資金依然湧進，顯示避險資金有轉向高息ETF態勢，專家建議，因高息ETF有息收保護，更是受穩健型投資人青睞。

觀察近一周台股ETF近五日成交均量表現，前十大中有八檔都是高息ETF，其中群益台灣精選高息ETF（00919）以10.9萬張居冠， 另外國泰永續高股息、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、元大高股息、大華優利高填息30、FT臺灣永續高息、富邦特選高股息30等皆看到市場買盤進駐。

群益投信ETF投資研究團隊表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利。

因此，當市場特定類股大漲時，高股息ETF因為對單一族群的配置比率不會太高，投資人往往須具備較長的投資耐心。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，台股大盤仍處多頭格局，月線季線持續上揚，但在指數高檔之際，應逐步分批布局中長線趨勢標的，建議採取成長股與價值股雙軌並重。

例如AI供應鏈為中長線成長趨勢，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢。金融股則預期受惠投資收益回升、以及Fed降息壓低壽險業避險成本等，後市都有漲升機會，建議投資人可續抱台股高股息ETF掌握多元獲利。

富邦特選高股息30 ETF經理人黃煜翔表示，Fed宣布降息一碼，激勵台股昨天強勢上攻。觀察最新點陣圖顯示，利率預期分布下移，中位數暗示今年仍有兩次降息的機會，並可能持續降息至年底，為台股短線整理後維持強勢提供有力支撐。多頭格局下，市場輪動以AI等具利基族群為主，推升整體表現。

黃煜翔指出，儘管台股本波多頭已累積可觀漲幅，但在AI驅動的企業獲利周期支撐下，行情仍具續航力。不過，短期估值偏高與政策變數仍可能引發震盪，應密切關注CSP資本支出與通膨數據的變化。

整體而言，台股多頭格局未歇，震盪在所難免。建議投資人可逢回布局台股高股息ETF，掌握中長期漲升契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。