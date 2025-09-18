提升資本適足率 三商壽擬發次順位公司債上限130億

快訊

中央社／ 台北18日電

三商美邦人壽今天公告，董事會決議規劃以公開募集方式發行10年期累積次順位普通公司債，上限為新台幣130億元，可採一次或分次發行，以強化財務結構與提升資本適足率。

三商壽2024年規劃發行次順位債的200億元在一年內分次發行已陸續到期，三商壽今天發布重大訊息，說明發行總額上限為新130億元，可採一次或分次發行。每張面額新台幣100萬元，發行價格將依票面金額十足發行，發行期間為10年。

至於發行利率，依公司債發行市場狀況，授權董事長決定。

金管會以每半年度作為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連2期低於3%，雙指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。三商壽今年6月底資本適足率（RBC）為154.27%，淨值比為2.31%，尚未符合法定標準，三商壽已在8月底提交新版資本強化計畫，盼RBC跟淨值比儘早達標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

淨值比 三商壽 新台幣

