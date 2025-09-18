台灣科技股打國際盃 兩檔赴日掛牌的連結ETF成績單出爐

台灣資產管理版圖再寫全新篇章，日本人可投資台股ETF的這扇大門已開啟，連結國泰台灣科技龍頭（00881）、野村臺灣新科技50（00935）的跨境ETF，這兩檔赴日掛牌的首個交易日成交股數都突破3萬股。

台日跨境ETF 18日雙掛牌，其中，野村投信旗下的野村臺灣新科技50以連結方式於日本東京證券交易所（TSE）掛牌上市，這檔ETF由日本野村資產管理發行，NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index ETF」（日股代號412A），18日成交33,341股，成交金額為6,976萬日圓。

12日先赴日掛牌的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」（日股代號413A）在第一個交易日成交39,658股，成交金額約8,109萬日圓；今日成交股數為11,561股、成交金額為2,383萬日圓。

2021年中日互掛的iFree中國科創板50掛牌首日則成交12,518股及2,766萬日圓、iFree中國大灣創新100成交2,323股及662萬日圓。今年台日實現互掛的熱度高於中日互掛。

國泰台灣科技龍頭、野村臺灣創新科技50都是投資台股的科技ETF，2025年表現也是台股ETF中數一數二，國泰台灣科技龍頭上漲22.6%高居第一，野村臺灣新科技50漲22.4%排行第三。對比前十大成分股，台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、智邦（2345）、聯電（2303）、奇鋐（3017）、緯創（3231）都有在列。

野村臺灣新科技50前十大成分股及權重依序為台積電30.06%、聯發科13.6%、台達電11.23%、智邦3.56%、日月光投控（3711）3.32%、聯電2.92%、光寶科（2301）2.1%、奇鋐2.07%、緯創2%、國巨（2327）1.81%。

國泰台灣科技龍頭前十大成分股及權重依序為台積電30.30%、鴻海（2317）12.44%、聯發科10.88%、台達電8.98%、廣達（2382）3.67%、智邦3.44%、聯電2.76%、台光電（2383）2.43%、奇鋐2.02%、緯創1.93%。

野村日本東證（009812）同步在台登場，連結的ETF為「NEXT FUNDS東證股價指數連動型上市投資信託（日股代號1306），是由日本野村資產管理，在當地享有「日本國民ETF」美譽。今日在台股市場中，成交28,028張，成交2.8億元新台幣，成交量在15檔投資日本的ETF中最熱絡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。