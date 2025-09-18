台股再飆新高 兩檔季季配ETF00728、009802率先完成填息
美國FOMC 9月開獎！降息一碼符合市場預期，帶動資金行情的想像空間，台股18日開高走高，終場大漲331點，收在25,769點的最高點，時逢ETF密集的除息秀，觀察股票ETF的填息表現，月月配股票ETF花費1-3個交易日間不等完成填息，季季配股票ETF則由第一金工業30（00728）、富邦旗艦50（009802）率先完成填息。
進一步來看，00728在18日每受益權單位除息0.324元，換算單季配息率為0.96%，盤中完成填息；至於009802在16日除息0.106元，單季配息率0.98%，也在18日完成填息，歷經三個交易日。
至於月月配的股票ETF，受惠於全球主要股市走揚，2日至17日間除息的15檔ETF都完成填息，台新永續高息中小（00936）三天填息，其餘都是一天填息。
19日元大投信旗下六檔ETF，如元大台灣高息低波（00713）、元大AAA至A公司債（00751B）以及元大優息投等債（00968B）等將進行除息交易；永豐投信旗下五檔ETF陸續除息，像是永豐ESG低碳高息（00930）、永豐10年A公司債（00836B）以及永豐1-3年美公債（00856B）等也將進行除息交易，是9月的除息壓軸。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
