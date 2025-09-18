金價飆太兇！元大投信00674R 19日起禁融資券、當沖

臺灣證券交易所表示，元大投信經理的期元大S&P黃金反1（00674R），自19日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當沖交易，但了結融資融券交易，不在此限。

證交所表示，由於該基金最近十個營業日的平均單位淨資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65％，核有證交所「受益憑證買賣辦法第23條第1項」所定情事，因此自9月19日起，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不在此限。

觀察00674R的18日市價反彈0.87％收6.97元，最新淨值6.96元，但長期趨勢呈現空頭排列，金價今年在避險、降息趨勢下不斷飆漲、屢刷歷史新高價，也使黃金反向ETF市價與淨值不斷滑落。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。