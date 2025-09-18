00953B配息金額出爐 連三月配0.061元

今天跟朋友吃飯，她跟我說開始定期定額買0050跟006208的時間點是在幫我處理公司事情的時候，期間都沒有停扣。 當時我們兩個人都有買0050，也都有買到最低價99原，她說：「現在帳上的0050因為分割差不多有20張」，我看了一下報酬約62%，很讚耶！ 她接著說：「定期定額將近兩年時間，她的帳上總資產已經累積到200萬。」 她老公跟她說：「要買就買單筆幹嘛定期定額，單筆獲利才會高！」

