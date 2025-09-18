00953B配息金額出爐 連三月配0.061元

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
群益優選非投等債將進入第12次月配息，近期連續三個月配出0.061元，成立以來平均一次配出金額為0.07元。(本報系資料庫)
群益優選非投等債（00953B）18日公告10月配息金額，每受益權單位擬配發0.061元，以收盤價9.41元換算，單月配息率為0.64%，推估年化配息率約7.77%，預計在10月7日除息，收益配發日為10月31日，想參與領息的投資人，最後買進日為10月6日。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，非投等流入狀況逐漸增溫，此因非投等債具備高票息與短存續期間的特性，後續表現相對可期。截至9月12日當周，美國非投等債淨流入14億美金，全年淨流入達209億美金。

整體而言，研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發行公司體質仍優，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例也高於信評調降比例，信用風險偏低，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對於這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 月配息

